ديوكوفيتش ينسحب من ميامي المفتوحة للتنس

أعلن نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا، أنه لن يشارك في بطولة ميامي المفتوحة للتنس في محاولة من اللاعب الصربي (36 عاما) لتقليل عدد البطولات التي يشارك فيها هذا العام.

وقال ديوكوفيتش عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "في هذه المرحلة من مسيرتي أقوم بموازنة جدول أعمالي الخاص والمهني.

"أتأسف لأنني لن أخوض تجربة (اللعب أمام) مجموعة من أفضل المشجعين وأكثرهم حماسا في العالم".