ليون ينتقد ويستهام بعد فشل إتمام صفقة سعيد بن رحمة
اتهم أولمبيك ليون الفرنسي اليوم الجمعة، نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي بقلة الاحترام بعد فشل صفقة انتقال المهاجم الجزائري سعيد بن رحمة للنادي الفرنسي.
وقال ليون إن النادي الإنجليزي لم يكلف نفسه عناء إتمام الخطوات المطلوبة من أجل اكتمال صفقة الانتقال أمس الخميس، قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية الأخيرة.
وقال ليون في بيان: "بعد هذا السلوك غير المفهوم.. أصبح من غير الممكن طلب شهادة الانتقال قبل موعد إغلاق باب الانتقالات".
وأضاف بيان ليون: "يعبر أولمبيك ليون عن عميق أسفه لهذا الموقف وهذا القرار ما يكشف عن قلة احترام صارخة من جانب ويستهام تجاه المؤسسة واللاعب".
وجاء في البيان أيضا: "النادي يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتفعيل الصفقة في موعد لاحق وتحميل ويستهام المسؤولية إذا لزم الأمر".
ولم يرد ويستهام على تعليقات ليون عن سبب فشل الصفقة، لكنه أكد في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز بأن الصفقة لم تتم في الموعد المحدد.