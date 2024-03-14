20 وليس 16.. حقيقة تزوير عمر لامين يامال (صور)

وحسب التقارير، فإن المنشورات التي تم تداولها قد نشرت في عام 2017 وليس 2015؛ ما يعني أن عمر اللاعب المعروف حاليا صحيح، بخلاف أن يامال مولود في إسبانيا؛ ما ينسف فكرة احتمالية تزوير عمره، لأن حالات تزوير العمر باتت تكتشف بسهولة الأن حتى في أفريقيا، فما بالك أوروبا.

وتوجد على موقع يوتيوب مقاطع فيديو منشورة ليامال عام 2021 تتحدث عن موهبته وأن عمره مازال 13 عاما فقط، ما يعني أن اللاعب مازال بعمر الستة عشر عاما، وهو عمره الحقيقي.