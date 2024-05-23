WWE.. الموعد والقنوات الناقلة لنزالات "سماكداون" و"ملك وملكة الحلبة"

ينتظر عشاق عالم مصارعة المحترفين WWE نزالات مثيرة في منافسات "سماكداون" و"ملك وملكة الحلبة"، الذي سيقام في السعودية.

وتحتضن جدة سوبر دوم، الجمعة الـ24 من مايو الجاري، المنافسات بين مجموعة من المصارعين، منهم راندي أورتن، وكيفن أوينز، ونايا جاكس، وبايلي، وسولو سيكوا، وأليباتي فيفيتا.

أما في اليوم الذي يليه فتجرى منافسات "ملك وملكة الحلبة" في الموقع نفسه، حيث ستتوج ملكة الحلبة للمرة الأولى منذ "كراون غول" عام 2015.