WWE.. الموعد والقنوات الناقلة لنزالات "سماكداون" و"ملك وملكة الحلبة"
ينتظر عشاق عالم مصارعة المحترفين WWE نزالات مثيرة في منافسات "سماكداون" و"ملك وملكة الحلبة"، الذي سيقام في السعودية.
وتحتضن جدة سوبر دوم، الجمعة الـ24 من مايو الجاري، المنافسات بين مجموعة من المصارعين، منهم راندي أورتن، وكيفن أوينز، ونايا جاكس، وبايلي، وسولو سيكوا، وأليباتي فيفيتا.
أما في اليوم الذي يليه فتجرى منافسات "ملك وملكة الحلبة" في الموقع نفسه، حيث ستتوج ملكة الحلبة للمرة الأولى منذ "كراون غول" عام 2015.
وكانت "كراون غول" لقيت إقبالًا كبيرًا من الجمهور في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.
وستشارك في المنافسات مجموعة من المصارعين بينهم لوغان بول، وسامي زين، وكودي رودز، وبيكي لينش، وبيانكا بيلير، وجيد كارجيل.
ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، فيديو ترويجيًّا لأبطال المصارعة، عبر حسابه بموقع "إكس"، وكتب: "ينتظركم حدث قوي مع أبطال المصارعة في WWE، بطولة سماك داون بجدة في سوبردوم يوم الـ24 من مايو".
وسيبدأ كلا العرضين في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية والقاهرة.
وستذاع المنافسات عبر منصة شاهد وقناة SSC HD 3 في الوطن العربي.