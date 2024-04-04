أنس جابر تغادر بطولة تشارلستون وتخسر حملة الدفاع عن لقبها

غادرت لاعبة التنس التونسية أنس جابر سباق بطولة تشارلستون المفتوحة لكرة المضرب وذلك بعد خسارتها أمام الأمريكية دانييل كولينز بمجموعتين لواحدة، الخميس، لتخسر حملة الدفاع عن لقبها بشكل مبكر.

وفي مستهل مشاركتها في البطولة التي توجت بها في النسخة الماضية، خاضت حاملة اللقب مواجهة صعبة أمام دانييل كولينز المتوجة منذ أسبوع بلقب بطولة ميامي المفتوحة، والتي نجحت بفرض هيمنتها على الأشواط الثلاثة الأولى من المجموعة الأولى (3 ـ0) قبل أن تحسم المجموعة بنتيجة (6 ـ3).

وعادت أنس جابر المصنفة السادسة عالميًا بقوة لتفوز بالمجموعة الثانية (6 ـ1) وتعدل الكفة بمجموعة لمثلها، لكن كولينز (المصنفة 22 عالميًا) استعادت أنفاسها في المجموعة الثالثة، وفازت بنتيجة (6 ـ 3) لتتأهل لدور الستة عشر، فيما خرجت أنس جابر من السباق منذ البداية.