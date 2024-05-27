بيان غاضب من لجنة الحكام بالدوري التونسي للرد على شكوى النجم الساحلي
نفت لجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم لجوءها إلى مجاملة أندية على حساب أخرى، وتعيين الحكام حسب مصالح بعض النوادي، وذلك في ردها على الاتهامات الخطيرة التي وجهها فريق النجم الساحلي ضد الحكم أحمد الذوادي الذي أدار مباراته أمام الملعب التونسي السبت، لحساب الجولة الثامنة من مرحلة التتويج في الدوري التونسي الممتاز.
ونشر المشرف على لجنة الحكام، ناجي الجويني، الذي واجه الكثير من الانتقادات بالفشل في إدارة أزمة الثقة بين الحكام والأندية، بيانا غاضبا اليوم الاثنين قال فيه إنه يستغرب الاتهامات التي وجهها النجم الساحلي ضد لجنة الحكام.
وأكد الجويني في بيان رسمي: "النجم الساحلي تعرض لخطأ تحكيمي وحيد في الجولة الأولى من مرحلة البلاي أوف بعد عدم إعلان ركلة جزاء، هناك عدة أخطاء تحكيمية في كل المباريات والأقسام وذلك لعدة اعتبارات من بينها ضعف التكوين، لكننا نوجه رسالة طمأنة لكل النوادي أذ أكدت بأن عهد التعيينات المسقطة والموجهة لخدمة أجندات معينة ولمصلحة نواد دون غيرها قد ولى وانتهى.
وكان النجم الساحلي أعلن في بيان رسمي سحب ثقته من لجنة الحكام وذلك يوم الأحد، بعد ساعات من مباراته أمام الملعب التونسي والتي عجز فيها الفريق عن تحقيق الفوز للمباراة الثامنة على التوالي في سباق مرحلة التتويج.
وحسم التعادل السلبي مباراة النجم الساحلي وضيفه الملعب التونسي في مرحلة التتويج للدوري المحلي الممتاز لكرة القدم، ليرفع الملعب التونسي رصيده إلى 11 نقطة من ثماني مباراة في المركز الثالث، بينما حصد النجم الساحلي النقطة التاسعة ليظل في المركز قبل الأخير.
وكان النجم الساحلي، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد إقصاء لاعبه فرج بن نجيمة، تقدم في نهاية الشوط الأول لكن الهدف لم يحتسب بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد لوجود مخالفة في البداية ما أثار غضب لاعبي ومسؤولي الفريق المتوج الموسم الماضي باللقب.
وعقب المباراة، وجهت إدارة النجم، اتهامات خطيرة ضد الحكم أحمد الذوادي ولجنة الحكام قائلة إنها تعاين باستهجان واستنكار شديدين تتالي الأخطاء التحكيمية ضد نادينا، لا سيما منذ انطلاق مرحلة التتويج بشكل جعل الفريق محرومًا من حقوقه البينة والبارزة للعيان في جلّ الجولات.
وأضافت: "يتم في كلّ مرة حرمان النجم من العودة إلى سكة النتائج الإيجابية، وآخرها مهزلة مباراة يوم 25 ماي 2024 في سوسة في حادثة جاءت لتؤكد كل ما حصل في رادس يوم 12 ماي 2024 (أمام الترجي التونسي) داخل الميدان وخارجه وذلك في استمرار مريب لحرمان الفريق من حقه الشرعي في المنافسة النزيهة".
وتابعت: "هذه الأخطاء تدفع نادينا إلى سحب ثقته من الهيكل المشرف على التحكيم وعلى رأسه المشرف العام عليه وأنه في ظل عدم اتخاذ أي إجراء ضده وضد منظوريه فإن أي خطأ في المستقبل ضد نادينا يصنف من قبيل الأخطاء المتعمدة داعين في ذلك سلطة الإشراف لإيلاء هذه الأزمة الأهمية اللازمة".