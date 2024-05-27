بيان غاضب من لجنة الحكام بالدوري التونسي للرد على شكوى النجم الساحلي

نفت لجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم لجوءها إلى مجاملة أندية على حساب أخرى، وتعيين الحكام حسب مصالح بعض النوادي، وذلك في ردها على الاتهامات الخطيرة التي وجهها فريق النجم الساحلي ضد الحكم أحمد الذوادي الذي أدار مباراته أمام الملعب التونسي السبت، لحساب الجولة الثامنة من مرحلة التتويج في الدوري التونسي الممتاز.

ونشر المشرف على لجنة الحكام، ناجي الجويني، الذي واجه الكثير من الانتقادات بالفشل في إدارة أزمة الثقة بين الحكام والأندية، بيانا غاضبا اليوم الاثنين قال فيه إنه يستغرب الاتهامات التي وجهها النجم الساحلي ضد لجنة الحكام.

وأكد الجويني في بيان رسمي: "النجم الساحلي تعرض لخطأ تحكيمي وحيد في الجولة الأولى من مرحلة البلاي أوف بعد عدم إعلان ركلة جزاء، هناك عدة أخطاء تحكيمية في كل المباريات والأقسام وذلك لعدة اعتبارات من بينها ضعف التكوين، لكننا نوجه رسالة طمأنة لكل النوادي أذ أكدت بأن عهد التعيينات المسقطة والموجهة لخدمة أجندات معينة ولمصلحة نواد دون غيرها قد ولى وانتهى.