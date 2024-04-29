تغريدة غامضة من أسطورة الهلال تثير جدلا واسعا (صورة)

أثار محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى نادي الهلال السعودي الأسبق، جدلا واسعا بعد تغريدة كتبها عبر حسابه على منصة "إكس"، قبل المواجهة المرتقبة بين الهلال ونظيره الاتحاد، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس الملك.

وكان الدعيع غاب أخيرا عن الظهور عبر برنامج "دورينا غير" والذي يقوم خلاله بتحليل مباريات دوري روشن السعودي، وهو ما أثار التساؤل بين الجماهير، حتى كشف خالد الشنيف، مقدم البرنامج، أن حارس الهلال السابق يمر بوعكة صحية منذ عدة أيام، تمنعه من الظهور الإعلامي خلال الفترة الحالية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول حالته الصحية.