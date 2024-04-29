تغريدة غامضة من أسطورة الهلال تثير جدلا واسعا (صورة)
أثار محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى نادي الهلال السعودي الأسبق، جدلا واسعا بعد تغريدة كتبها عبر حسابه على منصة "إكس"، قبل المواجهة المرتقبة بين الهلال ونظيره الاتحاد، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس الملك.
وكان الدعيع غاب أخيرا عن الظهور عبر برنامج "دورينا غير" والذي يقوم خلاله بتحليل مباريات دوري روشن السعودي، وهو ما أثار التساؤل بين الجماهير، حتى كشف خالد الشنيف، مقدم البرنامج، أن حارس الهلال السابق يمر بوعكة صحية منذ عدة أيام، تمنعه من الظهور الإعلامي خلال الفترة الحالية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول حالته الصحية.
ولكن فجأة قرر الدعيع الظهور بطريقة مغايرة؛ إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة مبهمة، قائلا: "ا د ع س، و ا ض ر ب، ي ا ز ع ي م، وافهم يا فهيم".
ولم يفهم مستخدمو المنصة ما يعنيه الدعيع من تغريدته؛ إذ اعتقد بعضهم أن حسابه تعرض للاختراق؛ لأنهم غير معتادين منه على التحدث بهذه الطريقة.
فيما أشار بعض آخر إلى أن التغريدة ربما تكون ردا على منتقديه، بعد خروج الهلال أمام العين من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وما تبعها من ابتعاده إعلاميا.
بينما ربط آخرون التغريدة بأنها طريقته في حث نجوم الهلال على اللعب بقوة أمام الاتحاد في المباراة التي تقام بينهما، مساء الثلاثاء.
وتأهل الاتحاد إلى نصف النهائي، بعدما فاز على الفيصلي برباعية نظيفة في دور الثمانية، بينما تخطى الهلال فريق التعاون بثلاثية نظيفة.
وحقق الهلال تفوقًا كبيرًا على الاتحاد هذا الموسم؛ إذ فاز بجميع المواجهات الست السابقة، في الدوري، والسوبر، ودوري الأبطال، والبطولة العربية.
واستطاع الهلال أن يفوز على الاتحاد ذهابًا وإيابًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بالنتيجة نفسها (2-0)، فيما فاز الزعيم أيضًا بمواجهتي الفريقين في دوري روشن السعودي بنتيجة (4-3) ذهابًا و(3-1) إيابًا.
إلى جانب ذلك فاز الهلال على الاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية بنتيجة (3-1)، كما حصد "الزعيم" لقب السوبر السعودي بالفوز على الاتحاد (4-1).