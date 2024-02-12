مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة
يشهد اليوم الإثنين هدوءًا في عدد المباريات المنتظرة من عشاق كرة القدم حول العالم، وعقب نهاية بطولتي آسيا وأفريقيا للمنتخبات، تعود المنافسات القارية للأندية تدريجيًا.
سيكون هناك عدد من المباريات في ختام جولات الدوريات الكبرى في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا، قبل استئناف منافسات بطولتي دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا.
وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الإثنين (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
كأس الاتحاد الآسيوي:
الرفاع البحريني VS النهضة العماني - 07:00 مساء - SSC.
الدوري الإنجليزي:
كريستال بالاس VS تشيلسي - 11:00 مساء - beIN SPORTS HD1.
الدوري الإسباني:
ألميريا VS أتلتيك بلباو - 11:00 مساء - beIN SPORTS HD3.
الدوري الإيطالي:
يوفنتوس VS أودينيزي - 10:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.