مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين هدوءًا في عدد المباريات المنتظرة من عشاق كرة القدم حول العالم، وعقب نهاية بطولتي آسيا وأفريقيا للمنتخبات، تعود المنافسات القارية للأندية تدريجيًا.

سيكون هناك عدد من المباريات في ختام جولات الدوريات الكبرى في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا، قبل استئناف منافسات بطولتي دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الإثنين (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: