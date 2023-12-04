لويس سواريز يعلن معاناته من "هشاشة العظام"

وأوضح: "قبل أيام من كل مباراة أتناول ثلاثة أقراص، وقبل ساعات من اللعب أحصل على حقنة، إذا لم يكن الأمر كذلك، لا أستطيع اللعب".

وأتم: "يجب أن أفكر أنه في غضون خمس سنوات ربما لن أتمكن من اللعب، الحقيقة هي أن الخطوات الأولى في الصباح مؤلمة للغاية".

وواصل سواريز: "أي شخص يراني يعتقد أنه من المستحيل أن ألعب، ابني يطلب مني أن ألعب معه وأنا ببساطة لا أستطيع ذلك".