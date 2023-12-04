لويس سواريز يعلن معاناته من "هشاشة العظام"
أعلن المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز اليوم الإثنين معاناته من هشاشة في العظام.
وقال لويس سواريز: "في الجزء الداخلي من الركبة، أعاني من تآكل الغضروف وهذا يصطدم بالعظام".
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ESPN": "ابني يطلب مني أن ألعب معه ولا أستطيع".
وأوضح: "قبل أيام من كل مباراة أتناول ثلاثة أقراص، وقبل ساعات من اللعب أحصل على حقنة، إذا لم يكن الأمر كذلك، لا أستطيع اللعب".
وأتم: "يجب أن أفكر أنه في غضون خمس سنوات ربما لن أتمكن من اللعب، الحقيقة هي أن الخطوات الأولى في الصباح مؤلمة للغاية".
وواصل سواريز: "أي شخص يراني يعتقد أنه من المستحيل أن ألعب، ابني يطلب مني أن ألعب معه وأنا ببساطة لا أستطيع ذلك".
وترك سواريز فريق جريميو البرازيلي بعد أن سجل 24 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة في 52 مباراة بجميع المسابقات.
وعن مستقبله قال لاعب برشلونة وليفربول وأياكس السابق: "أشعر بالألم، جسدي يتحدث نيابة عني، أريد أن أستمتع ثم أقرر بنفسي، أحتاج إلى الراحة والاستمتاع مع عائلتي".
ويملك سواريز مسيرة حافلة حيث لعب لبرشلونة وليفربول وأياكس أمستردام وأتلتيكو مدريد.
وسجل 68 هدفا في 138 مباراة دولية مع أوروغواي.
وسجل سواريز 195 هدفا وصنع 113 في 283 مباراة مع برشلونة، في حين سجل 111 هدفا وصنع 68 في 159 مباراة مع أياكس.
وسجل سواريز 82 هدفا وصنع 46 في 133 مباراة مع ليفربول مقابل تسجيل 34 هدفا وصناعة 6 في 83 مباراة مع أتلتيكو مدريد.