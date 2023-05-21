شبيه جاك غريليش يلفت الأنظار في احتفال مانشستر سيتي (صور)

وهذا أول ألقاب مانشستر سيتي هذا الموسم، وسيكون بإمكانية تحقيق الثلاثية، حال الفوز على مانشستر يونايتد، وإنتر ميلان في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا على الترتيب.

وخلال 36 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز فاز مانشستر سيتي 28 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر 4 مرات، وسجل 93 هدفًا، وتلقت شباكه 31 هدفًا، وهو أكثر فريق سجل أهدافًا، وأقل فريق تلقت شباكه أهدافًا.

وسيلعب مانشستر سيتي مع ثم برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة مانشستر يونايتد، يوم 3 يونيو، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وإنتر ميلان، يوم 10 يونيو، في نهائي دوري أبطال أوروبا.