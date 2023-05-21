شبيه جاك غريليش يلفت الأنظار في احتفال مانشستر سيتي (صور)
لفت شبيه جاك غريليش الأنظار في احتفالات مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.
واحتفل مانشستر سيتي بلقبه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز 1/0 على تشيلسي في الجولة الـ37 من المسابقة.
وخلال الاحتفال باللقب ظهر شاب يشبه إلى حد كبير جاك غريليش نجم مانشستر سيتي وبدأت التعليقات حوله على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب أحد المعلقين: "الإصدار الثاني من جاك غريليش".
وكتب ثانٍ: "هذا ليس جاك غريليش".
وبحسب موقع "transfermarkt" فقد شارك غريليش في 28 مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم سجل فيها 5 أهداف وصنع 7.
وبالمجمل شارك غريليش في 48 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الحالي سجل فيها 5 أهداف وصنع 11.
ونال مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الثالث على التوالي والخامس في عهد بيب غوارديولا، والتاسع في تاريخه.
وهذا أول ألقاب مانشستر سيتي هذا الموسم، وسيكون بإمكانية تحقيق الثلاثية، حال الفوز على مانشستر يونايتد، وإنتر ميلان في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا على الترتيب.
وخلال 36 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز فاز مانشستر سيتي 28 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر 4 مرات، وسجل 93 هدفًا، وتلقت شباكه 31 هدفًا، وهو أكثر فريق سجل أهدافًا، وأقل فريق تلقت شباكه أهدافًا.
وسيلعب مانشستر سيتي مع ثم برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة مانشستر يونايتد، يوم 3 يونيو، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وإنتر ميلان، يوم 10 يونيو، في نهائي دوري أبطال أوروبا.