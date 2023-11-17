تصفيات يورو 2024: رونالدو يقود البرتغال لتخطي ليختنشتاين.. وإسبانيا تفوز على قبرص

إسبانيا تقترب من صدارة مجموعتها بتصفيات أوروبا بالفوز على قبرص

في مباراة أخرى اقتربت إسبانيا من اقتناص صدارة المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد فوزها 3-1 على مضيفتها قبرص اليوم الخميس.

وقرر المدرب لويس دي لا فوينتي إراحة العديد من لاعبيه الأساسيين أمام قبرص المتواضعة ولم يتعرض الصف الثاني لأي اختبار قوي أمام صاحب الأرض ليمنح لامين يامال البالغ عمره 16 عاما التقدم لإسبانيا بتسديدة من مدى قريب بعد خمس دقائق من البداية.

وكان هذا هو الهدف الثاني ليامال مع إسبانيا، بعد أن أصبح لاعب برشلونة الرائع أصغر لاعب دولي في البلاد يسجل أهدافا بعمر 16 عاما و57 يوما عندما ظهر لأول مرة خارج أرض منتخب بلاده أمام جورجيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2024 في سبتمبر أيلول الماضي.

وسجل ميكيل أويارزابال قائد ريال سوسيداد من تسديدة متقنة مرت أسفل الحارس في الدقيقة 22 ليضاعف النتيجة، لكنه اضطر إلى انتظار تأكيد حكم الفيديو المساعد حيث تم إلغاء الهدف في البداية للاشتباه في وجود تسلل.

وأحرز خوسيلو مهاجم ريال مدريد الهدف الثالث بعدها بست دقائق من أول لمسة للكرة بعد تنفيذ ركلة ركنية لتصول إسبانيا وتجول أمام منافس هش يتذيل الترتيب بلا أي نقاط في ثماني مباريات.

وبينما خفف الضيوف من الضغط بعد الاستراحة، سجل كوستاس بيلياس هدف قبرص الوحيد من هجمة مرتدة قبل نهاية الشوط الثاني.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 18 نقطة مع تبقي مباراة واحدة، لتتقدم بنقطتين على اسكتلندا في المركز الثاني التي بلغت البطولة بالفعل بعد تعادلها 2-2 في جورجيا.