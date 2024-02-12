نهائي كأس أفريقيا.. جنون دروغبا بعد هدف الإنقاذ (فيديو)

وتقدم ويليام إيكونغ لاعب منتخب نيجيريا بهدف في شباك نظيره كوت ديفوار، خلال مباراة المنتخبين في نهائي كأس الأمم الأفريقية، التي تقام على الأراضي الإيفوارية.

وأدرك كيسييه التعادل لمنتخب كوت ديفوار أيضًا من ضربة رأسية رائعة.

وعقب هدف التعادل انفعل دروغبا، واحتفل بشكل جنوني في مدرجات الملعب، الذي يحتضن نهائي البطولة الأفريقية.