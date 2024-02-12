رياضة
نهائي كأس أفريقيا.. جنون دروغبا بعد هدف الإنقاذ (فيديو)
احتفل ديدييه دروغبا، أسطورة منتخب كوت ديفوار لكرة القدم السابق، بطريقة هيستيري بعد هدف التعادل لمنتخب بلاده في شباك نيجيريا، في مباراة الفريقين بنهائي أمم أفريقيا.
وتقدم ويليام إيكونغ لاعب منتخب نيجيريا بهدف في شباك نظيره كوت ديفوار، خلال مباراة المنتخبين في نهائي كأس الأمم الأفريقية، التي تقام على الأراضي الإيفوارية.
وأدرك كيسييه التعادل لمنتخب كوت ديفوار أيضًا من ضربة رأسية رائعة.
وعقب هدف التعادل انفعل دروغبا، واحتفل بشكل جنوني في مدرجات الملعب، الذي يحتضن نهائي البطولة الأفريقية.
وتلتقي كوت ديفوار صاحبة الأرض والجمهور مع نيجيريا في المباراة النهائية اليوم الأحد في إعادة لمباراة الفريقين في دور المجموعات التي حسمتها نيجيريا 1-صفر.