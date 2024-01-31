4 دروس مستفادة من فشل المنتخبات العربية في أمم أفريقيا

خرج أمس آخر منتخب عربي من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد خسارة المغرب أمام جنوب أفريقيا وقبلها موريتانيا أمام الرأس الأخضر.

الهزائم العربية وخروج كل الفرق قبل ثمن النهائي يُنذر بما هو أسوأ من مجرد مشاركة فاشلة، لكن ربما مستقبل مظلم إنْ لمْ تتم الاستفادة من دروس الحاضر.

وتفتتح مباريات دور الثمانية، يوم الجمعة، بمواجهة نيجيريا وأنغولا، بينما تلعب الكونغو الديمقراطية مع غينيا.

وفي اليوم التالي، تواجه كوت ديفوار، منتخب مالي، بينما يلاقي منتخب الرأس الأخضر، نظيره الجنوب أفريقي.

عدم الاستهانة بالخصوم

منذ أول مباراة للمنتخبات العربية في البطولة ونحن نجد أن هناك نبرة استعلاء وإن لم تظهر في التصريحات، ولكنها كانت جلية في المباريات التي ترك فيها نجوم العرب الغرور يدخل إلى قلوبهم أمام فرق أقل منهم فنيًّا على الورق، حتى تمكنوا منهم وضربوهم بالفوز تارة وبالتعادل تارة أخرى.

شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق والرأس الأخضر، أو تونس أمام ناميبيا ولا بأس بمشاهدة ما فعله المنتخب الجزائري أمام أنغولا، كل ذلك سيوضح لك بالتحديد كيف استهانت الفرق العربية بالخصوم حتى أخرجوها جميعًا.