تمهيدا للمونديال.. الأهلي المصري يفاوض خليفة "أحمد حجازي"

واستقرت لجنة التخطيط واللجنة الفنية في الأهلي المصري على ضم عمر فايد في الموسم المقبل.

وسيدخل الأهلي في مفاوضات مع نادي فنربخشة التركي، الذي يملك عقد اللاعب بشكل كامل تمهيدا لحسم الصفقة.

ويلقب عمر فايد، المعار من فنربخشة لنوفي بازار، بخليفة أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي؛ بسبب تشابهما في البنيان الجسدي من حيث الطول.