تمهيدا للمونديال.. الأهلي المصري يفاوض خليفة "أحمد حجازي"
بدأ النادي الأهلي المصري التخطيط لموسم انتقالات الفريق القادم، أملا في تكوين فريق قوي؛ إذ ينتظر بطل الدوري المصري موسما مصيريا.
ويشارك الأهلي نهاية الموسم القادم في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، بخلاف المنافسات المحلية والأفريقية.
وحسب مصادر "إرم نيوز"، دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع عمر فايد مدافع المقاولون العرب السابق، والمحترف في صفوف فريق نوفي بازار الصربي.
وقال مصدر لـ"إرم نيوز" إن النادي الأهلي يفضّل التعاقد مع عمر فايد على إياد العسقلاني مدافع منتخب مصر الأولمبي؛ لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد.
واستقر الأهلي على رحيل محمد عبدالمنعم للاحتراف الخارجي بناءً على رغبته، ومحمود متولي بسبب كثرة الإصابات، والتعاقد مع ثنائي دفاع مميز.
واستقرت لجنة التخطيط واللجنة الفنية في الأهلي المصري على ضم عمر فايد في الموسم المقبل.
وسيدخل الأهلي في مفاوضات مع نادي فنربخشة التركي، الذي يملك عقد اللاعب بشكل كامل تمهيدا لحسم الصفقة.
ويلقب عمر فايد، المعار من فنربخشة لنوفي بازار، بخليفة أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي؛ بسبب تشابهما في البنيان الجسدي من حيث الطول.