روما يزاحم برشلونة على توقيع حكيم زياش لاعب تشيلسي

أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن روما الإيطالي قد يتخلى عن لاعبه نيكولو زانيولو وسيحاول التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش من تشيلسي.

وينتهي عقد نيكولو زانيولو مع روما في غضون عام ونصف العام ويتردد أنه لا يريد تجديد عقده مع الفريق، ويفكر في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولذلك يفكر روما في تعزيز خط هجومه. وبحسب "سبورت" نقلًا عن موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن روما بدأ محادثات مع تشيلسي للحصول على خدمات حكيم زياش.