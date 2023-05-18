مانشستر سيتي يكتسح ريال مدريد ويصعد لمواجهة إنتر ميلان بنهائي دوري أبطال أوروبا

وواصل مانشستر سيتي الإنجليزي حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه الكاسح 4 - صفر على ضيفه ريال مدريد، يوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية بعدما انتهى الذهاب بالتعادل 1-1.

ولم يخسر سيتي في 26 مباراة على ملعبه، ولم تكن مسيرته الخالية من الهزائم على ملعبه مهددة بمجرد أن سجل سيلفا الهدف الأول في الدقيقة 23 لتسكن شباك الحارس تيبو كورتوا

ولم يتأخر السيتي في إضافة الهدف الثاني، والذي تم عن طريق نفس اللاعب من ضربة رأس سكنت الشباك في الدقيقة 37.

وأغلق ميليتاو باب العودة على سيتي عندما اصطدمت به عرضية كيفن دي بروين لتسكن الشباك في الدقيقة 76.

واختتم البديل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، بعد حلوله بديلا لإرلينغ هالاند.