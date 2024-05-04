على بعد خطوة من التتويج بلقب الليغا.. ريال مدريد يتخطى قادش

اقترب فريق ريال مدريد من التتويج بشكل رسمي من لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم، بعدما تغلب بثلاثية نظيفة على نظيره قادش، في مباراة جمعتهما، يوم السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن الجولة الـ34 من منافسات المسابقة المحلية.

وسجل المغربي إبراهيم دياز الهدف الأول في الدقيقة 51، ثم أضاف جود بيلينغهام الهدف الثانى في الدقيقة 68، قبل أن يختتم خوسيلو الثلاثية في الدقيقة الأخيرة.

الفوز حافظ لريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ87 نقطة.

ويحتاج الميرنغي للحصول على نقطة واحدة فقط في مبارياته الأربع المتبقية لحسم لقب الدوري الإسباني، أو إلى هدية من جيرونا، إذ يمكن للفريق أن يهدي اللقب لرفاق أنشيلوتي حال تفوقه أو تعادله مع برشلونة، مساء اليوم السبت.

من جانبه، واصل قادش معاناته من إمكانية الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعدما توقف عدد نقاطه عند 26 في المركز الثامن عشر، بفارق 5 نقاط كاملة عن السابع عشر سيلتا فيجو الذي خاض مباراة أقل.