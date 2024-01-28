رسالة علي البليهي للاعبي السعودية قبل مواجهة كوريا (صورة)

واحتفظت السعودية بموقعها في صدارة المجموعة السادسة، وضربت موعدا مع كوريا الجنوبية في دور الستة عشر بعد غد الثلاثاء.

وكتب علي البليهي رسالة في غرفة تدريبات الفريق على لوحة الشرح، وقال فيها: "أتمنى الله يوفقنا في هذه البطولة.. ونحقق كأس آسيا حلم كل لاعب سعودي".

وتبحث السعودية عن الفوز باللقب لأول مرة منذ عام 1996.