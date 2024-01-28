رسالة علي البليهي للاعبي السعودية قبل مواجهة كوريا (صورة)
وجه علي البليهي مدافع المنتخب السعودي رسالة إلى زملائه، قبيل مواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16 لكأس أمم آسيا.
واحتفظت السعودية بموقعها في صدارة المجموعة السادسة، وضربت موعدا مع كوريا الجنوبية في دور الستة عشر بعد غد الثلاثاء.
وكتب علي البليهي رسالة في غرفة تدريبات الفريق على لوحة الشرح، وقال فيها: "أتمنى الله يوفقنا في هذه البطولة.. ونحقق كأس آسيا حلم كل لاعب سعودي".
وتبحث السعودية عن الفوز باللقب لأول مرة منذ عام 1996.
وربما تكون كوريا الجنوبية بقيادة يورغن كلينسمان قد تجنبت مواجهة اليابان في دور الستة عشر، لكن عليها تقديم الكثير عند مواجهة السعودية بقيادة روبرتو مانشيني، ومن المحتمل أن يواجه الفائز في تلك المباراة أستراليا في دور الثمانية.
ولم يكن أمام كلينسمان إلا أن يبتسم من على مقاعد البدلاء عندما سجلت ماليزيا هدف التعادل في الدقيقة 15 من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة لتتراجع كوريا الجنوبية للمركز الثاني في المجموعة، رغم أنه نفى أن يكون ذلك جزءا من الخطة لتجنب اليابان في الدور التالي.
وضمنت السعودية التأهل قبل مباراتها الثالثة بالمجموعة، لكن المدرب مانشيني كان تحت المجهر بسبب اختياراته للتشكيلة، إذ سجل لاعبو المدرب الإيطالي أربعة أهداف فقط من 57 محاولة على المرمى في دور المجموعات.
وقال مانشيني الذي قاد إيطاليا للفوز ببطولة أوروبا عام 2021: "أتيحت لنا الكثير من الفرص التي لم نتمكن من استغلالها، لكن ما يهم بالنسبة لي هو الأداء. شعارنا هو اللعب بشكل جيد دائما ومحاولة الفوز".