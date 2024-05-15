خبر سعيد للزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية
تلقّى الجهاز الفني لنادي الزمالك المصري، بقيادة البرتغالي جوزيه غزميز، خبرًا سعيدًا، قبيل مواجهة نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل.
وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي، مشاركة مصطفى شلبي جناح الفريق، في جزء من المران، بعد شفائه من الإصابة.
وشارك مصطفى شلبي في الفقرة التأهيلية بجانب التدريبات الخفيفة بالكرة مع باقي زملائه في الفريق.
وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، أن مصطفى شلبي يسير بخطى جيدة في البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق، في ظل الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة.
وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الزمالك بأن مصطفى شلبي، بدأ المشاركة في التدريبات بشكل تدريجي مع زملائه، بجانب أداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم لتجهيزه بالشكل المناسب.
وخسر نادي الزمالك المصري 2-1 أمام نهضة بركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، على الملعب البلدي بمدينة بركان.
وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي، يوم الأحد المقبل، ويكفي نهضة بركان، بطل المسابقة مرتين، التعادل أو الفوز بأي نتيجة لتحقيق اللقب.
فيما يحتاج الزمالك للفوز 1-صفر لحصد البطولة للمرة الثانية.