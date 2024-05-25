رد فعل رائع من الزمالك بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال (صورة)

وفاز الأهلي على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الفريقين ذهابًا دون أهداف على ملعب (حمادي العقربي).

وتغلب الأهلي في لقاء الإياب بنتيجة 1-0 باستاد القاهرة مساء اليوم السبت بهدف سجله اللاعب روغر أهولو في مرمى الترجي بالخطأ بعد مرور 4 دقائق.