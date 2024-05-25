رد فعل رائع من الزمالك بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال (صورة)
قام نادي الزمالك برد فعل رائع بعد تتويج منافسه التقليدي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا.
وقدم الزمالك رسالة تهنئة للأهلي بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه.
ونشر الزمالك عبر حسابه الرسمي بمنصات التواصل الاجتماعي بيانًا يحمل رسالة تهنئة للأهلي.
وقال الزمالك في بيانه: "يتقدم نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره وأعضائه بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا".
وجاءت رسالة إدارة الزمالك بعد أن بادر الأهلي بتقديم رسالة تهنئة للفريق الأبيض عقب تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الحالي على حساب نهضة بركان المغربي.
ويلتقي الأهلي منافسه التقليدي الزمالك في كأس السوبر الأفريقي في النسخة القادمة التي تقام بالمملكة العربية السعودية.
وتقابل الفريقان من قبل في هذه البطولة بعد نسخة 1994 والتي فاز بها الزمالك بنتيجة 1-0 بهدف سجله أيمن منصور.
وفاز الأهلي على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الفريقين ذهابًا دون أهداف على ملعب (حمادي العقربي).
وتغلب الأهلي في لقاء الإياب بنتيجة 1-0 باستاد القاهرة مساء اليوم السبت بهدف سجله اللاعب روغر أهولو في مرمى الترجي بالخطأ بعد مرور 4 دقائق.