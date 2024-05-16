دهشة مبابي عند إزاحة الستار عن تمثاله الخاص (فيديو)
أصيب النجم الفرنسي، كيليان مبابي بدهشة كبيرة، عندما تم إزاحة الستار، عن مجسم تمثال شمع، يشبهه إلى حد التطابق.
ويتواجد النجم الفرنسي، كيليان مبابي في العاصمة الألمانية برلين، للترويج لبطولة يورو 2024، والمزمع انطلاقها منتصف الشهر المقبل.
وخلال تواجد مبابي بـ"متحف مدام توسو" في برلين، تم إزاحة الستار عن مجسم تمثال شمع للنجم الفرنسي.
وأبدى مبابي رد فعل عجيب بعد رؤية التمثال، حيث بدت الدهشة واضحة على ملامح النجم الفرنسي، وقال إنه "يشبه كيليان أكثر مني".
وأعلن قائد منتخب فرنسا مبابي (25 عاما) يوم الجمعة الماضي أنه سيترك بطل فرنسا في نهاية الموسم بعد سبع سنوات أصبح خلالها الهداف التاريخي للنادي برصيد 256 هدفا.
وارتبط مبابي بشكل كبير بالانتقال للعملاق الإسباني ريال مدريد الذي بلغ نهائي دوري الأبطال هذا العام سعيا لحصد لقبه القاري رقم 15.
وقال مبابي في تصريحات على هامش توزيع جوائز مسابقة الدوري الفرنسي للموسم المنتهي، إن مسيرته المقبلة ستكون مثيرة للغاية لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.
وأضاف مبابي: "الآن أطوي صفحة في حياتي. كل ما يأتي بعد ذلك سيكون مثيرا للغاية، لكن هذا موضوع آخر. شكرا لكم جميعا، سأفتقدكم".