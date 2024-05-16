دهشة مبابي عند إزاحة الستار عن تمثاله الخاص (فيديو)

وأعلن قائد منتخب فرنسا مبابي (25 عاما) يوم الجمعة الماضي أنه سيترك بطل فرنسا في نهاية الموسم بعد سبع سنوات أصبح خلالها الهداف التاريخي للنادي برصيد 256 هدفا.

وارتبط مبابي بشكل كبير بالانتقال للعملاق الإسباني ريال مدريد الذي بلغ نهائي دوري الأبطال هذا العام سعيا لحصد لقبه القاري رقم 15.

وقال مبابي في تصريحات على هامش توزيع جوائز مسابقة الدوري الفرنسي للموسم المنتهي، إن مسيرته المقبلة ستكون مثيرة للغاية لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأضاف مبابي: "الآن أطوي صفحة في حياتي. كل ما يأتي بعد ذلك سيكون مثيرا للغاية، لكن هذا موضوع آخر. شكرا لكم جميعا، سأفتقدكم".