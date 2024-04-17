جماهير برشلونة تهاجم أراوخو

صبت جماهير برشلونة جام غضبها على الأوروغواياني رونالد أراوخو، مدافع الفريق الإسباني، بعد الطرد الذي تلقاه في مواجهة باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء، وقلب المباراة رأسا على عقب ومنح الأفضلية للفريق الفرنسي، ليحقق ريمونتادا رائعة.

وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان، بعد خسارة مباراة الإياب على ملعبه 1-4 رغم فوزه خارج الديار 3-2.