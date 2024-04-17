جماهير برشلونة تهاجم أراوخو
صبت جماهير برشلونة جام غضبها على الأوروغواياني رونالد أراوخو، مدافع الفريق الإسباني، بعد الطرد الذي تلقاه في مواجهة باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء، وقلب المباراة رأسا على عقب ومنح الأفضلية للفريق الفرنسي، ليحقق ريمونتادا رائعة.
وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان، بعد خسارة مباراة الإياب على ملعبه 1-4 رغم فوزه خارج الديار 3-2.
وتعرض أراوخو للطرد في الدقيقة 29 من الشوط الأول، بعدما قام بعرقلة برادلي باركولا، نجم باريس سان جيرمان، أثناء ركضه نحو المرمى منفردا.
وانهالت جماهير برشلونة بالتعليقات والانتقادات الحادة على أحدث منشورات أراوخو عبر حسابه على "إنستغرام"، وقال له أحد المشجعين: "لن نسامحك.. اذهب إلى بايرن ميونخ"، فيما قال آخر: "أكرهك من كل قلبي".
وارتبط اسم أراوخو أخيرا بإمكانية الرحيل عن برشلونة والانتقال إلى بايرن ميونخ، في ظل عدم ممانعة الفريق الإسباني لحل أزمته المالية.
ووفقا للإحصائيات، فإن هذه هي البطاقة الحمراء الأسرع في تاريخ برشلونة بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد مرور 29 دقيقة فقط.
كما قالت شبكة "سوفا سكور" إن "هذه هي أول بطاقة حمراء يتلقاها البارسا في دوري الأبطال، منذ طرد التشيلي أرتورو فيدال ضد نابولي الإيطالي، في 25 فبراير 2020".