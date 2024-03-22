ريال مدريد سيطغى على كل شيء.. مبابي في مواجهة خاصة مع وسائل الإعلام

قد يكون المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ألمانيا وفرنسا، السبت، على ملعب ليون، بنفس الأهمية التي تكتسيها المباراة الودية بالنسبة إلى وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية، ذلك أن النجم المثير لكل الاهتمام في الأسابيع الماضية، كيليان مبابي سيكون وجها لوجه أمام الصحفيين للمرة الأولى منذ أشهر للرد على تساؤلاتهم، وذلك بحضور مدرب منتخب الديكة ديدييه ديشان.

واختار المدرب الفرنسي أن يكون معه في قاعة المؤتمر الصحفي الذي يعقد مساء الجمعة، نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وذلك للحديث عن المباراة، لكن من المؤكد أن الصحفيين سيتلهفون إلى معرفة الكثير من المعطيات حول الصفقة المرتقبة بين مبابي وريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية فرنسية، سيوجه الصحفيون الكثير من الأسئلة الحارقة إلى مبابي، والتي سيكون أولها موعد إمضاء العقد مع ريال مدريد، وعلاقته بمدربه الحالي في البي آس جي لويس إنريكي، ومباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وموقفه من المشاركة في الألعاب الأولمبية باريس 2024، فضلا عن حظوظ فرنسا في نهائيات أمم أوروبا 2024.

ولم يظهر مبابي كثيرا في وسائل الإعلام حيث ظلت الأخبار المتعلقة برحيله المنتظر إلى الفريق الملكي قيد التكهنات الإعلامية أو تصريحات المقربين منه، رغم وجود مؤشرات مؤكدة على أن إتمام الصفقة مسألة وقت لا أكثر.