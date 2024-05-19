على طريقة رونالدو.. قدوس يسجل هدفًا خياليًا في مرمى مانشستر سيتي (فيديو)
أحرز الدولي الغاني محمد قدوس هدفًا رائعًا لصالح فريقه وست هام يونايتد قبل نهاية الشوط الأول من لقاء مانشستر سيتي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة للدوري الإنجليزي.
وسجل "قدوس" هدف تقليص الفارق لفريقه في الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء المقام على ملعب (الاتحاد).
وأحرز اللاعب الغاني الهدف بطريقة رائعة بضربة مقصية خلفية سكنت شباك حامل اللقب.
وأعاد هدف "قدوس" للأذهان الهدف الشهير الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه الأسبق ريال مدريد الإسباني في مرمى يوفنتوس الإيطالي.
وأحرز رونالدو هدفًا من ضربة مزدوجة خلفية رائعة في اللقاء الذي أقيم، يوم 3 أبريل 2018، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتقدم مانشستر سيتي على حساب وست هام بثنائية مبكرة أحرزها فيل فودين في الدقيقتين 2 و18 من عمر اللقاء.
ويحتاج مانشستر سيتي للفوز لحسم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي.
ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الأخيرة برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أقرب منافسيه آرسنال.
وأنهى آرسنال الشوط الأول من عمر لقائه ضد إيفرتون بالتعادل بنتيجة 1-1 بعدما سجل إدريسا غاي لإيفرتون في الدقيقة 40 بينما تعادل تاكيهيرو تومياسو لصالح آرسنال في الدقيقة 43 من عمر المباراة.