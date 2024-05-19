على طريقة رونالدو.. قدوس يسجل هدفًا خياليًا في مرمى مانشستر سيتي (فيديو)

أحرز الدولي الغاني محمد قدوس هدفًا رائعًا لصالح فريقه وست هام يونايتد قبل نهاية الشوط الأول من لقاء مانشستر سيتي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة للدوري الإنجليزي.

وسجل "قدوس" هدف تقليص الفارق لفريقه في الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء المقام على ملعب (الاتحاد).

وأحرز اللاعب الغاني الهدف بطريقة رائعة بضربة مقصية خلفية سكنت شباك حامل اللقب.