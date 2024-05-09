اتهام مدرب الأهلي السعودي بإشارة غير لائقة أمام الهلال (فيديو)

يبدو أن ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي، سيكون هدفا للانتقادات، خلال الفترة المقبلة، بعدما تم رصد فيديو له خلال مواجهة الهلال الأخيرة في الدوري السعودي، زعم متداولوه بأن ما فعله يعد فعلا غير أخلاقي، على غرار ما صدر من النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي مالكوم.

وخسر الأهلي بنتيجة (2 - 1) مباراته المؤجلة أمام الهلال من الجولة 28 في الدوري السعودي، ليتجمد رصيد الفريق عند 55 نقطة في المركز الثالث بلائحة الترتيب.

وصدر أخيرا فعل مسيء من رونالدو في مواجهته ضد الشباب، لتقرر لجنة الانضباط والأخلاق بعد ذلك إيقافه مباراة واحدة، وتغريمه 30 ألف ريال سعودي.