اتهام مدرب الأهلي السعودي بإشارة غير لائقة أمام الهلال (فيديو)
يبدو أن ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي، سيكون هدفا للانتقادات، خلال الفترة المقبلة، بعدما تم رصد فيديو له خلال مواجهة الهلال الأخيرة في الدوري السعودي، زعم متداولوه بأن ما فعله يعد فعلا غير أخلاقي، على غرار ما صدر من النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي مالكوم.
وخسر الأهلي بنتيجة (2 - 1) مباراته المؤجلة أمام الهلال من الجولة 28 في الدوري السعودي، ليتجمد رصيد الفريق عند 55 نقطة في المركز الثالث بلائحة الترتيب.
وصدر أخيرا فعل مسيء من رونالدو في مواجهته ضد الشباب، لتقرر لجنة الانضباط والأخلاق بعد ذلك إيقافه مباراة واحدة، وتغريمه 30 ألف ريال سعودي.
وقام مالكوم، نجم الهلال، بدوره بإشارة غير لائقة تجاه جماهير الاتحاد في المواجهة التي جمعت بينهم أخيرا، ولكن حتى الآن لم يتقدم مسؤولي "العميد" بشكوى ضده ليكي يتم اتخاذ أي إجراء بإيقافه.
وعلى النهج نفسه، نشر الإعلامي الرياضي خالد العقيلي عبر حسابه بمنصة "إكس"، مقطع فيديو للمدرب الألماني يايسله، وهو يقوم ببعض الحركات بيده، ليعلق قائلًا: "ماذا يقصد مدرب الأهلي بحركته؟؟.. وهل هي مثل حركة مالكوم؟؟"؛ في تلميحات إلى أنها ربما تكون حركة "غير أخلاقية".
ولكن انهالت التعليقات المدافعة عن المدرب بأن حركته تختلف تماما عما فعله مالكوم، وأن ما يقصده هو حث لاعبيه للضغط على المنافس.
ليرد العقيلي مجددا على أحد المغردين: "طيب ماذا يقصد مدرب الأهلي بحركته؟؟ مجرد سؤال، والوسط الرياضي ليس مجرد انتماء ودفاع ومتاهات .. وحركة مالكوم أنا أول من استنكرها وطلبت بمعاقبته".
وتعاقد الأهلي السعودي مع يايسله الصيف الماضي لمدة عامين، وذلك بعد مسيرة المدرب الشاب المميزة مع فريقه السابق سالزبورغ النمساوي.
وتحت قيادة المدرب الألماني، خرج "الراقي" من ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 55 نقطة، فيما يتصدر الهلال المسابقة برصيد 86 نقطة بفارق 12 نقطة عن نادي النصر الوصيف.
وفي ظل وجود يايسله، خاض الأهلي هذا الموسم 32 مباراة عبر كل المسابقات، وحقق الفوز خلال 17 مواجهة، فيما تعادل في 7 مباريات وخسر في 8 لقاءات.