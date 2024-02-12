سبب احتفال لاعبي كوت ديفوار بأعلام المغرب (فيديو)
أثار مشهد احتفالات لاعبي كوت ديفوار بتتويجهم بلقب كأس أمم أفريقيا 2023، بأعلام المغرب، تساؤلات وحيرة الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكمل منتخب كوت ديفوار عودته التاريخية لينال لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز 2-1 على نيجيريا في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان، يوم الأحد.
وقلبت كوت ديفوار تأخرها بهدف سجله وليام تروست إيكونغ قائد نيجيريا في الشوط الأول وسجلت هدفين في الثاني عن طريق فرانك كيسيه وسيباستيان آلير.
وشوهد علم المغرب يزين الشاشة الرئيسة للاستاد عقب المباراة، علما بأنه تم تسليم فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، علم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كون المغرب هي من ستستضيف النسخة المقبلة من أمم أفريقيا عام 2025.
كما حمل ماكس غراديل، قائد كوت ديفوار، العلم المغربي حين تقدم لتسلم كأس أمم أفريقيا إلى جانب رئيس جمهورية بلاده، الحسن واتارا.
كما طاف اللاعب جنبات الملعب حاملا العلم المغربي، وسط تفاعل رائع من الجماهير الإيفوارية الحاضرة في النهائي.
وجاءت هذه اللافتة اعترافا بالمعروف الذي فعله منتخب المغرب وتسببه في إكمال المنتخب الإيفواري مسيرته في البطولة حتى نيل اللقب الثمين، لأن فوز المغرب على زامبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، صعد بكوت ديفوار إلى دور الـ16 رسميًا، بفضل هدف حكيم زياش.
ولذلك بعد الفوز بالبطولة، تم وضع علم المغرب على شاشة ملعب الحسن واتارا، من أجل شكر "أسود الأطلس" على قبلة الحياة التي أعادت "الأفيال" مرة أخرى للبطولة.
وتعد رحلة كوت ديفوار نحو لقب أمم أفريقيا غريبة للغاية؛ إذ كاد يودع من دور المجموعات، بعد فوزه في مباراة وخسارته مباراتين.
لكن نجا منتخب كوت ديفوار بفضل فوز المغرب على زامبيا، ليبلغ الدور الثاني كأفضل ثوالث، ونجح في إقصاء السنغال، حاملة اللقب من ثمن النهائي، ثم فاز على مالي والكونغو الديمقراطية في ربع ونصف النهائي، قبل أن يختتم الرحلة بالانتصار على نيجيريا.
وحقق منتخب كوت ديفوار بذلك لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1992 و2015.
وأصبحت كوت ديفوار أول بلد مضيف يحقق اللقب على أرضه منذ منتخب مصر في 2006.