سبب احتفال لاعبي كوت ديفوار بأعلام المغرب (فيديو)

أثار مشهد احتفالات لاعبي كوت ديفوار بتتويجهم بلقب كأس أمم أفريقيا 2023، بأعلام المغرب، تساؤلات وحيرة الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكمل منتخب كوت ديفوار عودته التاريخية لينال لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز 2-1 على نيجيريا في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان، يوم الأحد.

وقلبت كوت ديفوار تأخرها بهدف سجله وليام تروست إيكونغ قائد نيجيريا في الشوط الأول وسجلت هدفين في الثاني عن طريق فرانك كيسيه وسيباستيان آلير.