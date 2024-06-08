فرصة إنجليزية للتخلص من محترف الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تلقي البرتغالي جواو فيليبي غوتا، نجم فريق الاتحاد السعودي، عرضين من ناديين إنجليزيين لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى غوتا للرحيل عن الاتحاد في الفترة الصيفية، لعدم رغبة الإدارة الفنية في استمراره، وذلك للتعاقد مع جناح مميز بديل من أوروبا لتدعيم الصفوف بالموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكره موقع "TEAMtalk"، فإن غوتا لديه اهتمام كبير من أندية توتنهام ووست هام يونايتد للعب في صفوفه أحدها الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أنجي بوستيكوغلو، مدرب توتنهام، تجمعه علاقة جيدة مع غوتا، بعد الفترة السابقة للثنائي مع سيلتيك الإسكتلندي، حيث سجل تحت قيادته 28 هدفًا، وقدم 26 تمريرة حاسمة في 83 لقاء.