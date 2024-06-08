فرصة إنجليزية للتخلص من محترف الاتحاد السعودي
كشفت تقارير صحفية عن تلقي البرتغالي جواو فيليبي غوتا، نجم فريق الاتحاد السعودي، عرضين من ناديين إنجليزيين لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويسعى غوتا للرحيل عن الاتحاد في الفترة الصيفية، لعدم رغبة الإدارة الفنية في استمراره، وذلك للتعاقد مع جناح مميز بديل من أوروبا لتدعيم الصفوف بالموسم الجديد.
ووفقًا لما ذكره موقع "TEAMtalk"، فإن غوتا لديه اهتمام كبير من أندية توتنهام ووست هام يونايتد للعب في صفوفه أحدها الموسم المقبل.
وأشارت التقارير إلى أنجي بوستيكوغلو، مدرب توتنهام، تجمعه علاقة جيدة مع غوتا، بعد الفترة السابقة للثنائي مع سيلتيك الإسكتلندي، حيث سجل تحت قيادته 28 هدفًا، وقدم 26 تمريرة حاسمة في 83 لقاء.
وانضم جوتا إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية 2023، قادمًا من سلتيك، لكن لم يتمكن في الفترة الماضية من لفت الأنظار بمستواه خلال مشاركاته مع "العميد".
وخاض الجناح البرتغالي 25 مباراة مع "العميد" عبر كل المسابقات، واستطاع هز الشباك 5 مرات، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.
كما عاش فريق الاتحاد موسما صعبا للغاية، وخسر كل البطولات، وتراجع ترتيب الفريق للمركز الخامس في بطولة دوري روشن السعودي، التي حقق الاتحاد لقبها في الموسم الماضي 2022-23.
وبخلاف خسارة لقب الدوري السعودي الذي حسمه الهلال لصالحه قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، ودع الاتحاد بطولة دوري أبطال آسيا من ربع النهائي، كما فشل النادي الجداوي في الحصول على لقب كأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى الخروج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.