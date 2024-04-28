احتفال غريب من مصطفى شلبي بعد هدف الزمالك الثالث في دريمز (فيديو)

وعزز مصطفى شلبي تقدم نادي الزمالك، بتسجيله الهدف الثالث لصالح القلعة البيضاء، في شباك دريمز، بالدقيقة 59.

وجاء هدف شلبي بعد تمريرة بينية سحرية من سيف الدين الجزيري، وضعت مهاجم الزمالك في انفراد لحارس مرمى دريمز، ليسجل الكرة في الشباك.

وعقب الهدف توجّه شلبي إلى جماهير الزمالك، وقام بحركة مثيرة، وصفها البعض بغير الأخلاقية، فيما وصفها البعض الآخر بأنه احتفال طبيعي كونه أحرز أول أهدافه الأفريقية منذ انضمامه للزمالك.

ولم يسجل مصطفى شلبي مع الزمالك هذا الموسم، بعدما خاض 6 لقاءات من قبل في كأس الكونفدرالية.