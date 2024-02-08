بعد الخلاف الكبير.. ردة فعل رونالدو على مبادرة مانشستر يونايتد
تفاعل كريستيانو رونالدو مع تهنئة نادي مانشستر يونايتد، بعيد ميلاده التاسع والثلاثين، رغم الخروج الفاتر من أولد ترافورد.
ولعب رونالدو مع اليونايتد، بين عامي 2003 و2009، قبل انتقاله إلى ريال مدريد، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 80 مليون جنيه إسترليني.
وفي فترته الثانية قضى رونالدو موسمًا واحدًا فقط مع مانشستر، حيث تم إنهاء عقد المهاجم البالغ من العمر 39 عامًا بشكل ودي في أولد ترافورد قبل انضمامه إلى النصر، في يناير 2023
ورغم الرحيل بشكل فاتر، إلا أن مانشستر يونايتد كان حريصًا على الاحتفال بعيد ميلاد كريستيانو رونالدو، الذي صادف يوم 5 فبراير.
ونشر اليونايتد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" صورة للدون، وكتب فيها التالي: "viva Ronaldo".
رونالدو ورغم خلافه الكبير مع مانشستر يونايتد والطريقة التي رحل بها عن النادي، إلا أنه تفاعل مع هذه الصورة واضعًا عليها علامة "إعجاب".
وبشكل عام، سجل رونالدو 145 هدفًا، وقدم 64 تمريرة حاسمة في 346 ظهور عبر كل المسابقات في فترة لعبه لمانشستر يونايتد.
وفاز رونالدو بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب لدوري أبطال أوروبا، من بين ألقاب أخرى، مع مانشستر يونايتد.