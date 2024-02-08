بعد الخلاف الكبير.. ردة فعل رونالدو على مبادرة مانشستر يونايتد

ولعب رونالدو مع اليونايتد، بين عامي 2003 و2009، قبل انتقاله إلى ريال مدريد، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 80 مليون جنيه إسترليني.

وفي فترته الثانية قضى رونالدو موسمًا واحدًا فقط مع مانشستر، حيث تم إنهاء عقد المهاجم البالغ من العمر 39 عامًا بشكل ودي في أولد ترافورد قبل انضمامه إلى النصر، في يناير 2023

ورغم الرحيل بشكل فاتر، إلا أن مانشستر يونايتد كان حريصًا على الاحتفال بعيد ميلاد كريستيانو رونالدو، الذي صادف يوم 5 فبراير.

ونشر اليونايتد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" صورة للدون، وكتب فيها التالي: "viva Ronaldo".

رونالدو ورغم خلافه الكبير مع مانشستر يونايتد والطريقة التي رحل بها عن النادي، إلا أنه تفاعل مع هذه الصورة واضعًا عليها علامة "إعجاب".