هروب لاعبي برشلونة بعد اقتحام جماهير إسبانيول الملعب لمنعهم من الاحتفال (فيديو)
هرب لاعبو نادي برشلونة الإسباني من ملعب (باور 8) الذي شهد تتويج الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني على حساب إسبانيول، بسبب هجوم جماهير أصحاب الملعب.
وتوج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة 27 في تاريخه، بعدما فاز 4-1 على إسبانيول اليوم الأحد، في مباراة ديربي كتالونيا.
وبهذا بات في خزائن برشلونة 27 لقب على مستوى الدوري الإسباني، كثاني أكثر المتوجين بعد ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ 35 لقبا
واحتفل لاعبو برشلونة في وسط ملعب (باور 8) بعد تتويجهم رسميًا بلقب الليغا، قبل 4 جولات من نهاية الدوري الإسباني، في الوقت الذي تنتظر فيه جماهير إسبانيول اقتراب فريقها من الهبوط.
وتجمد رصيد إسبانيول بعد هذه الهزيمة عند 31 نقطة في موقف حرج بالمركز التاسع عشر، ما أثار غضب جماهير أصحاب الأرض وأفسدت احتفالات لاعبو البارسا.
واصطف لاعبو برشلونة في وسط الملعب وأطلقوا الأهازيج والاحتفالات، إلا أن جماهير إسبانيول اقتحمت أرضية الملعب، في محاولة لمنع لاعبي برشلونة من الاحتفال.
وهرب لاعبو برشلونة من أرضية الملعب على الفور، خوفًا من حدوث اشتباكات وتعرض أي منهم للإصابة.
وقبل أربع جولات على نهاية المسابقة، أصبح رصيد برشلونة 85 نقطة من 34 مباراة وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وهو فارق لا يمكن تعويضه.
وكان برشلونة الطرف الأفضل بوضوح أمام جاره المتواضع صاحب المركز قبل الأخير، وافتتح التسجيل بوساطة ليفاندوفسكي.
وأضاف أليخاندرو بالدي، الذي صنع الهدف الأول لزميله ليفاندوفسكي، الهدف الثاني بعد تمريرة بيدري في الدقيقة 20.
وعزز ليفاندوفسكي تقدم برشلونة قبل الاستراحة بخمس دقائق بعد تمريرة متقنة من رافينيا.
وأحرز المدافع جول كوندي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 53، لكن خابي بوادو قلص الفارق لإسبانيول في الدقيقة 73، ثم أضاف زميله خوسيلو الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع.