هروب لاعبي برشلونة بعد اقتحام جماهير إسبانيول الملعب لمنعهم من الاحتفال (فيديو)

وتوج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة 27 في تاريخه، بعدما فاز 4-1 على إسبانيول اليوم الأحد، في مباراة ديربي كتالونيا.

وبهذا بات في خزائن برشلونة 27 لقب على مستوى الدوري الإسباني، كثاني أكثر المتوجين بعد ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ 35 لقبا

واحتفل لاعبو برشلونة في وسط ملعب (باور 8) بعد تتويجهم رسميًا بلقب الليغا، قبل 4 جولات من نهاية الدوري الإسباني، في الوقت الذي تنتظر فيه جماهير إسبانيول اقتراب فريقها من الهبوط.

وتجمد رصيد إسبانيول بعد هذه الهزيمة عند 31 نقطة في موقف حرج بالمركز التاسع عشر، ما أثار غضب جماهير أصحاب الأرض وأفسدت احتفالات لاعبو البارسا.

واصطف لاعبو برشلونة في وسط الملعب وأطلقوا الأهازيج والاحتفالات، إلا أن جماهير إسبانيول اقتحمت أرضية الملعب، في محاولة لمنع لاعبي برشلونة من الاحتفال.

وهرب لاعبو برشلونة من أرضية الملعب على الفور، خوفًا من حدوث اشتباكات وتعرض أي منهم للإصابة.