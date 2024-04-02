شرط "أساسي" من الزمالك للموافقة على مواجهة الأهلي في السعودية

وتلقى الناديان اقتراحا من رابطة الأندية المصرية بنقل مباراتي الدوري إلى السعودية، على أن يحصل كل فريق على نصف مليون دولار نظير ذلك.

وحسب مصادر "إرم نيوز"، فإن الزمالك ليس لديه ما يمنع إقامة المباراتين في السعودية، لكن مع الحصول على ضمانات بعدم تعارض مواعيدهما مع مباريات الفريق في الكونفدرالية الأفريقية، التي تعتبر هدف الفريق الأهم هذا الموسم.