شرط "أساسي" من الزمالك للموافقة على مواجهة الأهلي في السعودية
وضع نادي الزمالك شرطا أساسيا لإتمام موافقته على إقامة مباراتي قمة الدوري المصري مع الأهلي في المملكة العربية السعودية.
وكشف النادي الأهلي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، موافقته على إقامة المباراتين في السعودية، على أن يحصل الفريق على وقت كافٍ للاستعداد قبلها.
وتلقى الناديان اقتراحا من رابطة الأندية المصرية بنقل مباراتي الدوري إلى السعودية، على أن يحصل كل فريق على نصف مليون دولار نظير ذلك.
وحسب مصادر "إرم نيوز"، فإن الزمالك ليس لديه ما يمنع إقامة المباراتين في السعودية، لكن مع الحصول على ضمانات بعدم تعارض مواعيدهما مع مباريات الفريق في الكونفدرالية الأفريقية، التي تعتبر هدف الفريق الأهم هذا الموسم.
وبات الزمالك قريبا من التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تغلب على فيوتشر في مباراة ذهاب ربع النهائي 2/1 على أرض الأخير.
ولعب الزمالك والأهلي مباراة نهائي كأس مصر على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، وهي المباراة التي انتهت بتتويج الأهلي باللقب.