ريال مدريد يثير غضب برشلونة قبل الكلاسيكو
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن سبب غضب برشلونة من ريال مدريد قبل ساعات من مباراة الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو.
ووفقا للصحيفة، فإن رحلة برشلونة إلى مدريد كانت ذات "موقف غير معتاد" تسبب في مفاجأة كبيرة لبعثة النادي الكتالوني.
وأوضحت الصحيفة أنه على عكس الرحلات الأخرى في العاصمة الإسبانية، لم يكن لحافلة برشلونة أي نوع من المرافقة من الشرطة الوطنية في الطريق من المطار إلى الفندق الذي سيقيم فيه لاعبو برشلونة.
وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن هذا الأمر تسبب في بعض المشاكل في وصول لاعبي برشلونة.
ولعدم وجود قوات من الشرطة، نجحت الجماهير التي كانت تنتظر لاعبي برشلونة بالقرب من الفندق في تجنب المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام وكان هناك بعض الحشود.
وأشارت الصحيفة إلى أن سبب عدم مرافقة الشرطة الوطنية لحافلة برشلونة إلى الفندق غير معروف، لكن مصادر من نادي برشلونة أعربت عن دهشتها لعدم وجود أي نوع من الحماية قبل مباراة منافسة مثل الكلاسيكو.
تشافي ابقَ
وأفادت "موندو ديبورتيفو" بأن مئات المشجعين كانوا في استقبال لاعبي برشلونة.
وذكرت أن عددا من الجماهير طالبت تشافي بالبقاء مدربا لبرشلونة وهتفت "تشافي ابقَ".
وغالبا ما تهتف جماهير ريال مدريد "تشافي ابق" كنوع من السخرية من مدرب برشلونة.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 78 نقطة من 31 مباراة، ويتقدم بثماني نقاط أمام برشلونة.
وبطولة الدوري الإسباني هي البطولة الوحيدة التي ما زال ينافس برشلونة للتتويج بها، بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.
في حين يسعى ريال مدريد للفوز على برشلونة وحسم لقب الليغا "عمليًّا"، على أمل إنهاء الموسم بطلا لليغا ودوري أبطال أوروبا، علما أن الميرنغي حسم لقب كأس السوبر الإسباني في يناير الماضي.