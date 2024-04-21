ريال مدريد يثير غضب برشلونة قبل الكلاسيكو

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن سبب غضب برشلونة من ريال مدريد قبل ساعات من مباراة الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو.

ووفقا للصحيفة، فإن رحلة برشلونة إلى مدريد كانت ذات "موقف غير معتاد" تسبب في مفاجأة كبيرة لبعثة النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أنه على عكس الرحلات الأخرى في العاصمة الإسبانية، لم يكن لحافلة برشلونة أي نوع من المرافقة من الشرطة الوطنية في الطريق من المطار إلى الفندق الذي سيقيم فيه لاعبو برشلونة.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن هذا الأمر تسبب في بعض المشاكل في وصول لاعبي برشلونة.

ولعدم وجود قوات من الشرطة، نجحت الجماهير التي كانت تنتظر لاعبي برشلونة بالقرب من الفندق في تجنب المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام وكان هناك بعض الحشود.