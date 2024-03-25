الهلال يزاحم ميلان على نجم المغرب

يسابق نادي الهلال السعودي منافسه ميلان على المهاجم المغربي يوسف النصيري لاعب إشبيلية.

وينتهي عقد يوسف النصيري البالغ من العمر 26 عاما مع إشبيلية في يونيو 2025.

وفي آخر شهر ونصف فقط، منذ عودته بعد إقصاء المغرب من كأس أمم أفريقيا سجل النصيري خمسة أهداف في الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "أس"، فإن هذا العدد من الأهداف نفسه التي سجلها خلال النصف الأول من الموسم الحالي من الليغا.

وسجل النصيري 67 هدفا مع إشبيلية ويحتل المركز التاسع في ترتيب الهدافين التاريخيين للنادي الأندلسي، علما أنه تتبقى تسع جولات على نهاية الدوري الإسباني.

وذكرت "أس" أنه لا توجد آفاق لتجديد عقد النصيري مع إشبيلية، وبالتالي فإن احتمال بيعه الصيف المقبل يبدو ممكنا.