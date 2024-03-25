الهلال يزاحم ميلان على نجم المغرب
يسابق نادي الهلال السعودي منافسه ميلان على المهاجم المغربي يوسف النصيري لاعب إشبيلية.
وينتهي عقد يوسف النصيري البالغ من العمر 26 عاما مع إشبيلية في يونيو 2025.
وفي آخر شهر ونصف فقط، منذ عودته بعد إقصاء المغرب من كأس أمم أفريقيا سجل النصيري خمسة أهداف في الدوري الإسباني.
وبحسب صحيفة "أس"، فإن هذا العدد من الأهداف نفسه التي سجلها خلال النصف الأول من الموسم الحالي من الليغا.
وسجل النصيري 67 هدفا مع إشبيلية ويحتل المركز التاسع في ترتيب الهدافين التاريخيين للنادي الأندلسي، علما أنه تتبقى تسع جولات على نهاية الدوري الإسباني.
وذكرت "أس" أنه لا توجد آفاق لتجديد عقد النصيري مع إشبيلية، وبالتالي فإن احتمال بيعه الصيف المقبل يبدو ممكنا.
وأوضحت أنه لن يكون هناك نقص في عدد الأندية التي تسعى للتعاقد مع النصيري، مع ربطه بالانتقال إلى الدوري السعودي.
وقالت "أس" إن الهلال سعى للتعاقد مع يوسف النصيري الصيف الماضي، علما أن ياسين بونو زميل النصيري في المنتخب، وزميله السابق في إشبيلية، انتقل للهلال.
وأفادت الصحيفة الشهيرة أن الهلال "يهدد" بالعودة إلى المعركة لأنه يبحث عن هداف آخر لمرافقة أو استكمال دور الصربي ألكسندر ميتروفيتش.
ويسير الهلال بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في طريقه لرفع لقب الدوري السعودي، حيث حقق الهلال الفوز 22 مرة وتعادل مرتين ولم يخسر في 24 جولة.
كما أن أندية من الدوري الإنجليزي وخاصة ويستهام تراقب موقف النصيري رغم أن اللاعب لم يرغب أبدًا في الذهاب إلى النادي اللندني.
ويريد إشبيلية مبلغا لا يقل عن 20 مليون يورو للسماح برحيل يوسف النصيري الصيف المقبل.
في إيطاليا، كان هناك حديث مؤخرًا عن اهتمام ميلان بالتعاقد مع النصيري، ويبحث الروسونيري عن مهاجم صريح مع بلوغ أوليفير جيرو 37 عاما، وينتهي عقده في يونيو المقبل.
وسجل النصيري 14 هدفا وصنع هدفين في 32 مباراة مع إشبيلية الموسم الحالي، علما أنه انضم للفريق في 2020 قادما من ليغانيس.