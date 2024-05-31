أهداف مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك (فيديو)

ويلتقي الهلال منافسه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الجمعة، في ختام الموسم الكروي بالسعودية.

وأحرز ميتروفيتش هدف الهلال مبكرًا في الدقيقة الثامنة، من رأسية رائعة، تلقّاها من زميله مالكوم، محرزًا هدف المباراة الأول.