أهداف مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك (فيديو)
تقدّم الصربي ميتروفيتش لاعب نادي الهلال، بهدف في شباك النصر، خلال مباراة الفريقين مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين.
ويلتقي الهلال منافسه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الجمعة، في ختام الموسم الكروي بالسعودية.
وأحرز ميتروفيتش هدف الهلال مبكرًا في الدقيقة الثامنة، من رأسية رائعة، تلقّاها من زميله مالكوم، محرزًا هدف المباراة الأول.
يُذكر أن نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، يُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد، بينما تخطى النصر فريق الخليج.