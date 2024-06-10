سبب احتفاء ريال مدريد بإنجاز ألكاراز

ودخل ألكاراز صاحب الـ 21 عامًا تاريخ التنس من أوسع أبوابه بعدما أصبح أصغر لاعب يفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى على جميع أنواع الملاعب بتغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف 6-3 و2-6 و5-7 و6-1 و6-2 في النهائي اليوم الأحد.

وفاز المصنف الثالث عالميًا الآن بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى بعد لقب ويمبلدون العام الماضي ولقب أمريكا المفتوحة في 2022.