سبب احتفاء ريال مدريد بإنجاز ألكاراز
احتفى نادي ريال مدريد بالإنجاز الذي حققه الإسباني كارلوس ألكاراز بحصد لقب رولان غاروس للتنس.
ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد عبر منصة إكس تغريدة لتهنئة بطل رولان غاروس.
وقال حساب ريال مدريد:" تهانينا على لقبك الأول.. المدريديستا فخورون جدًا بلقبك الثالث في البطولات الأربع الكبرى. لقد استمتعنا بلعب التنس الرائع".
وجاء احتفاء ريال مدريد بإنجاز ألكاراز لكون الأخير أحد مشجعي الفريق المدريدي ويرتبط بعلاقات قوية مع نجومه.
وتواجد ألكاراز في عدة مناسبات مع لاعبي ريال مدريد كما تمنى التوفيق للفريق قبل لقاء بروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ودخل ألكاراز صاحب الـ 21 عامًا تاريخ التنس من أوسع أبوابه بعدما أصبح أصغر لاعب يفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى على جميع أنواع الملاعب بتغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف 6-3 و2-6 و5-7 و6-1 و6-2 في النهائي اليوم الأحد.
وفاز المصنف الثالث عالميًا الآن بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى بعد لقب ويمبلدون العام الماضي ولقب أمريكا المفتوحة في 2022.
وأصبح ألكاراز سابع وأصغر لاعب يفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى على جميع أنواع الملاعب الثلاثة الصلبة والعشبية والرملية وهو إنجاز عاند بعض الأساطير مثل الأمريكي بيت سامبراس الذي حصد 14 لقبا في البطولات الأربع الكبرى لكن لم يفز برولان غاروس.
وقال ألكاراز إن التتويج يمثل أبرز لحظات الفخر في مسيرته الحافلة موضحًا أنه يشعر بالفخر بهذا الإنجاز.
وكان ألكاراز قد انسحب من بطولتي مونت كارلو وبرشلونة المفتوحة بسبب الإصابة، ورغم محاولاته في الاحتفاظ بلقبه في مدريد، خرج من دور الثمانية وغاب أيضا عن بطولة إيطاليا المفتوحة.