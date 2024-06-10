البطولة في يد ريال مدريد.. الملكي يملك مفاتيح يورو 2024‎

تفصلنا أيام قليلة على بداية بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 والتي تقام في ألمانيا بداية من الجمعة القادمة.

البطولة التي تشهد وجود أكبر الأسماء في القارة العجوز سيكون ريال مدريد هو الفريق الأكثر تحكمًا في مصيرها بين الأندية كافة، التي تركت نجومها للمشاركة في البطولة.

لماذا الملكي تحديدًا؟ وكيف ستتأثر المنتخبات المشاركة في البطولة بوضع ريال مدريد في الموسم الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة؟

ذلك ما نستعرضه فيما يلي:

12 لاعبًا ملكيًا

ريال مدريد هو واحد من أكثر الأندية التي تملك نجومًا في تلك البطولة، بواقع 12 لاعبًا، صحيح أنه ليس الأكثر ولكن تلك الأسماء قد تكون الأكثر تأثيرًا.

يسبق ريال مدريد في ترتيب الأندية صاحبة أكبر عدد من اللاعبين في البطولة الثنائي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي وإنتر بطل الدوري الإيطالي.

إذ يوجد 13 نجمًا من نجوم كتيبة بيب غوارديولا في البطولة، وهو عدد نجوم سيموني إنزاغي نفسه.

إسبانيا ليست الأكثر حظًا

على الرغم من أن ريال مدريد فريق إسبانيا وجرت العادة على فوز المنتخبات الكبيرة بالبطولة عند تألق الفرق التي تتواجد في بلادها، بيد أن المنتخب الإسباني لن يكون المرشح الأوفر حظًا في تلك النسخة.

السبب بسيط أن ريال مدريد غير ممثل في المنتخب الإسباني إلا بثلاثة أسماء فقط، وجميعهم يمكن اعتبارهم نجوم صف ثاني.

ناتشو فيرنانديز لا يحصل على دقائق كافية في ريال مدريد نفسه وبالتبعية مشاركته مع إسبانيا محل شك، كذلك الحال بالنسبة لخوسيلو، الاستثناء الوحيد قد يكون في النجم دانييل كارفخال الذي قدم موسمًا رائعًا مع الملكي، ولكنه وحده لن يكون كافيًا لتتويج لا روخا.

فرنسا تنتظر النبأ السار

حاليًا وعلى أرض الواقع يوجد ثلاثة لاعبين في منتخب فرنسا يلعبون لصالح ريال مدريد، سيكونون أربعة إذا ما احتُسِب النجم كيليان مبابي المنضم حديثًا للملكي.

رباعي ريال مدريد الذي يلعب لفرنسا يلعبون بشكل أساسي في الملكي وفي منتخب الديوك، وهم إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني وفيرلاند ميندي، بجوار مبابي طبعًا.

منتخب فرنسا بجوار جاهزيته وقوة نجومه يملك دفعة كبيرة بوجود أربعة من عناصره في بطل دوري أبطال أوروبا في حقبة يسيطر فيها ريال مدريد على كل شيء تقريبًا.