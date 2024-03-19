كرة سلة.. الاتحاد يحبط "ريمونتادا" الأهلي

أحبط نادي الاتحاد السكندري ريمونتادا الأهلي في مباراة حسم صدارة المجموعة الترتيبية لدوري السوبر لكرة السلة المصري.

وحقق الاتحاد الفوز بنتيجة الأهلي 78-76 ليحسم صدارة المسابقة قبل جولة واحدة من نهاية المرحلة.

وانتهى الربع الأول بتقدم كبير للاتحاد بنتيجة 23-13 وهو ما استمر أيضا في الربع الثاني الذي انتهى 42-30.

وبدأت عودة الأهلي في الربع الثالث حيث قلص الفارق إلى 58-55، ثم أدرك التعادل عند النقطة 64 في الربع الرابع.

لكن الفريق السكندري نجح في حسم المباراة في النهاية 78-76.

وفي مباراة أخرى في نفس المرحلة فاز الزمالك على المصرية للاتصالات بنتيجة 89-60.

الترتب بعد نهاية الجولة:

1 - الاتحاد: 25 نقطة

2 - الأهلي: 23 نقطة

3 - الزمالك: 22 نقطة

4 - سبورتنج: 20 نقطة

5 - الجزيرة: 20 نقطة

6 - سموحة: 17 نقطة

7 - المصرية للاتصالات: 15 نقطة

8 - هليوبوليس: 14 نقطة