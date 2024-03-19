كرة سلة.. الاتحاد يحبط "ريمونتادا" الأهلي
الفريق السكندري نجح في حسم المباراة في النهاية 78-76.
أحبط نادي الاتحاد السكندري ريمونتادا الأهلي في مباراة حسم صدارة المجموعة الترتيبية لدوري السوبر لكرة السلة المصري.
وحقق الاتحاد الفوز بنتيجة الأهلي 78-76 ليحسم صدارة المسابقة قبل جولة واحدة من نهاية المرحلة.
وانتهى الربع الأول بتقدم كبير للاتحاد بنتيجة 23-13 وهو ما استمر أيضا في الربع الثاني الذي انتهى 42-30.
وبدأت عودة الأهلي في الربع الثالث حيث قلص الفارق إلى 58-55، ثم أدرك التعادل عند النقطة 64 في الربع الرابع.
لكن الفريق السكندري نجح في حسم المباراة في النهاية 78-76.
وفي مباراة أخرى في نفس المرحلة فاز الزمالك على المصرية للاتصالات بنتيجة 89-60.
الترتب بعد نهاية الجولة:
1 - الاتحاد: 25 نقطة
2 - الأهلي: 23 نقطة
3 - الزمالك: 22 نقطة
4 - سبورتنج: 20 نقطة
5 - الجزيرة: 20 نقطة
6 - سموحة: 17 نقطة
7 - المصرية للاتصالات: 15 نقطة
8 - هليوبوليس: 14 نقطة