ممر شرفي لتوني كروس وبكاء عائلته (فيديو)
حظي النجم الألماني توني كروس صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني بوداع رسمي تاريخي يليق بمسيرته الملهمة في كرة القدم، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق الملكي أمام ريال بيتيس السبت ضمن الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.
ويخوض كروس (34 عاما) حاليا آخر مباراة له في مسيرته لحساب مسابقة الليغا، إذ أنه سيعتزل اللعب نهائيا في يوليو المقبل بعد مشاركته مع منتخب ألمانيا في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، وقبل ذلك سيرتدي قميص ريال مدريد للمرة الأخيرة في مشواره الكروي الزاخر بالإنجازات عندما يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل أمام بروسيا دورتموند.
وأقام ريال مدريد وداعا لائقا بمشوار كروس وذلك بإقامة ممر شرفي بحضور أفراد عائلة النجم الألماني الذين ظهروا في المدرجات وهم يبكون تاثرا بما لقيه توني كروس من احتفاء في نهاية مسيرته.
وقبل انطلاق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، حمل كل لاعبي الميرينغي أقمصة حملت إسم كروس، كما رفعت الجماهير الحاضرة بكثافة في ملعب سان تياغو بيرنابيو لافتات تودع كروس وتشيد بما قدمه مع النادي.
وظهرت لافتة عملاقة في المدرجات تحمل صورة كروس بقميص الريال، فيما توجه اللاعب بعد الممر الشرفي لتوجيه التحية للمشجعين على المدرجات.
وأعلن كروس الذي انتقل لريال مدريد صيف 2014 قادما من بايرن ميونخ الألماني، الثلاثاء اعتزاله كرة القدم نهائيا في يوليو المقبل، بعد مسيرة امتدت نحو 16 عاما، لكنه سيخوض قبل ذلك مسابقتين هامتين الأولى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند في 1 يونيو بملعب ويمبلي، والثانية تبدأ في 14 من الشهر نفسه عندما يرتدي قميص المانشافت في نهائيات يورو 2024 التي تحتضنها بلاده.