ممر شرفي لتوني كروس وبكاء عائلته (فيديو)

وأقام ريال مدريد وداعا لائقا بمشوار كروس وذلك بإقامة ممر شرفي بحضور أفراد عائلة النجم الألماني الذين ظهروا في المدرجات وهم يبكون تاثرا بما لقيه توني كروس من احتفاء في نهاية مسيرته.

وقبل انطلاق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، حمل كل لاعبي الميرينغي أقمصة حملت إسم كروس، كما رفعت الجماهير الحاضرة بكثافة في ملعب سان تياغو بيرنابيو لافتات تودع كروس وتشيد بما قدمه مع النادي.

وظهرت لافتة عملاقة في المدرجات تحمل صورة كروس بقميص الريال، فيما توجه اللاعب بعد الممر الشرفي لتوجيه التحية للمشجعين على المدرجات.