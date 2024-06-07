مفاجأة كبيرة.. الاتحاد السعودي يستهدف مدافع برشلونة
كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي يريد استقطاب الفرنسي جول كوندي مدافع نادي برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.
نادي الاتحاد قرر الإبقاء فقط على بنزيما وكانتي من اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، بينما سيوافق على رحيل أي لاعب آخر من الأجانب بمن فيهم فابينيو وحمدالله.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن الإدارة الفنية لنادي الاتحاد أوصت بالتعاقد مع جول كوندي، لتدعيم دفاعات النادي الجداوي.
وأشارت إلى أن المدافع صاحب الـ25 عامًا، أول الأجانب المرشحين للانضمام إلى صفوف فريق اتحاد جدة في الموسم المقبل.
ويرتبط كوندي بعقد مع برشلونة حتى موسم 2027.
ولم تكشف الصحيفة عن موقف برشلونة من بيع مدافعه إلى نادي الاتحاد، إلا أنها أكدت أن كل الخيارات مفتوحة.
وانضم كوندي إلى صفوف برشلونة في صيف 2022، وخاض 88 مباراة في كل المسابقات، أحرز خلالها 3 أهداف.
وتبلغ القيمة السوقية الحالية للمدافع الشاب 45 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".
وعاش الاتحاد موسمًا صعبًا بعد خسارة لقب دوري روشن مبكرًا واحتلال المركز الخامس بجانب توديع دوري أبطال آسيا وعدم تحقيق أي لقب في الموسم المنقضي.
وخسر الاتحاد فرصة المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية، كما أنه لن يخوض بطولة السوبر السعودي.
وأعلنت إدارة الاتحاد قبل نهاية الموسم الماضي، الاستغناء عن خدمات رومارينهو، وغروهي، بشكل رسمي.