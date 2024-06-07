مفاجأة كبيرة.. الاتحاد السعودي يستهدف مدافع برشلونة

نادي الاتحاد قرر الإبقاء فقط على بنزيما وكانتي من اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، بينما سيوافق على رحيل أي لاعب آخر من الأجانب بمن فيهم فابينيو وحمدالله.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن الإدارة الفنية لنادي الاتحاد أوصت بالتعاقد مع جول كوندي، لتدعيم دفاعات النادي الجداوي.

وأشارت إلى أن المدافع صاحب الـ25 عامًا، أول الأجانب المرشحين للانضمام إلى صفوف فريق اتحاد جدة في الموسم المقبل.

ويرتبط كوندي بعقد مع برشلونة حتى موسم 2027.

ولم تكشف الصحيفة عن موقف برشلونة من بيع مدافعه إلى نادي الاتحاد، إلا أنها أكدت أن كل الخيارات مفتوحة.