كريستيانو رونالدو: لم يبق أمامي الكثير من السنوات في كرة القدم
أثار كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال جدلاً واسعاً حول اقترابه من الاعتزال.
قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال لتحقيق فوز رائع على حساب أيرلندا بنتيجة 0-3 في مباراة ودية جمعتهما، مساء الثلاثاء، استعدادًا لمنافسات "يورو 2024".
وبدأ جواو فيليكس التسجيل للبرتغال في الدقيقة 18، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 80، وذلك بعد فاصل مهاري رائع توجه بتسديدةٍ مُتقنةٍ في الزاوية البعيدة.
وأكمل رونالدو الثلاثية بهدفٍ رائع في الدقيقة 60، بعد تمريرة قدمها ديوجو غوتا قابلها "الدون" بتسديدة قوية بقدمه اليسرى.
وقال رونالدو في مقابلة تلفزيونية عقب اللقاء إنه لم يعد أمامه الكثير من السنوات في كرة القدم.
وأشار اللاعب صاحب ال 39 عاماً إلى أنه يستمتع بكرة القدم في الوقت الحالي لأن القادم لن يكون أكثر مما مضى في عمره الكروي.
ووصل رونالدو إلى هدفه رقم 985 في مسيرته الكروية وأصبح على بعد 15 هدف فقط من الوصول إلى هدفه الألف.
ونشر رونالدو تغريدة عبر منصة إكس عقب اللقاء احتفالاً بالفوز على إيرلندا قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية.