‏كريستيانو رونالدو: لم يبق أمامي الكثير من السنوات في كرة القدم

أثار كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال جدلاً واسعاً حول اقترابه من الاعتزال.

قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال لتحقيق فوز رائع على حساب أيرلندا بنتيجة 0-3 في مباراة ودية جمعتهما، مساء الثلاثاء، استعدادًا لمنافسات "يورو 2024".

وبدأ جواو فيليكس التسجيل للبرتغال في الدقيقة 18، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 80، وذلك بعد فاصل مهاري رائع توجه بتسديدةٍ مُتقنةٍ في الزاوية البعيدة.

وأكمل رونالدو الثلاثية بهدفٍ رائع في الدقيقة 60، بعد تمريرة قدمها ديوجو غوتا قابلها "الدون" بتسديدة قوية بقدمه اليسرى.