رسميا: البرتغالي باولو بينتو مدربًا لمنتخب الإمارات

ويأتي التعاقد مع بينتو(53 عاما) لتصحيح مسيرة وأداء المنتخب الإماراتي في ظل عدم قناعة الكثيرين بما قدمه المدرب الأرجنتيني منذ توليه المهمة.

وسيبدأ بينتو مهمته ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، التي يستضيفها العراق خلال الفترة من السادس حتى التاسع عشر من يناير 2023.

كما سيتولى بينتو إعداد المنتخب الإماراتي لخوض غمار تصفيات التأهل إلى كأس أمم آسيا 2024، والبحث عن طريق لكيفية التأهل إلى مونديال 2026.

وقال بينتو في متمر تقديمه مدربًا لمنتخب الإمارات: "علينا أن نكون طموحين لتحقيق أهدافنا".

وأضاف: "أمامنا بطولة قوية وهي خليجي 25 في يناير وتصفيات المونديال أيضًا، وسنقدم أفضل ما لدينا من خبرات".

وتابع: "لدي المعلومات الكافية عن المنتخب الإماراتي.. وسنبدأ بالعمل لبناء منتخب جيد وثابت المستوى".