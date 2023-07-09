رسميا: البرتغالي باولو بينتو مدربًا لمنتخب الإمارات
أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم تعيين البرتغالي باولو بينتو، مدربًا للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، خلفًا الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.
ووقّع بينتو عقدًا لتدريب منتخب الإمارات حتى العام 2026.
ويأتي التعاقد مع بينتو(53 عاما) لتصحيح مسيرة وأداء المنتخب الإماراتي في ظل عدم قناعة الكثيرين بما قدمه المدرب الأرجنتيني منذ توليه المهمة.
وسيبدأ بينتو مهمته ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، التي يستضيفها العراق خلال الفترة من السادس حتى التاسع عشر من يناير 2023.
كما سيتولى بينتو إعداد المنتخب الإماراتي لخوض غمار تصفيات التأهل إلى كأس أمم آسيا 2024، والبحث عن طريق لكيفية التأهل إلى مونديال 2026.
وقال بينتو في متمر تقديمه مدربًا لمنتخب الإمارات: "علينا أن نكون طموحين لتحقيق أهدافنا".
وأضاف: "أمامنا بطولة قوية وهي خليجي 25 في يناير وتصفيات المونديال أيضًا، وسنقدم أفضل ما لدينا من خبرات".
وتابع: "لدي المعلومات الكافية عن المنتخب الإماراتي.. وسنبدأ بالعمل لبناء منتخب جيد وثابت المستوى".
ويأتي اختيار البرتغالي بحكم درايته الكبيرة بالكرة الآسيوية ومنتخبات شرق وغرب القارة، حيث قاد المنتخب الكوري الجنوبي منذ أغسطس 2018 وحتى ديسمبر 2022، حين أعلن استقالته من منصبه بعد وداع كأس العالم مع كوريا الجنوبية من دور الستة عشر أمام البرازيل.
وقاد بينتو منتخب كوريا الجنوبية في 57 مباراة، فاز في 35 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، وخسر 9 مباريات فقط، منها مباراتين في مونديال الدوحة 2022.
وحلت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة خلف البرتغال، بعد أن حصدت 4 نقاط من تعادلها السلبي أمام أوروغواي، وهزيمتها 2/3 أمام غانا، وفوز مثير 2/1 على البرتغال، كما سبق وأن خاض المدرب البرتغالي مع كوريا الجنوبية منافسات كأس آسيا 2019 وودع البطولة من دور الثمانية أمام قطر.