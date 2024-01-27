خطة لاعبي ليفربول لمنح كلوب "الوداع الذي يستحقه"
قال فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، إن اللاعبين واجهوا صعوبة في تقبل إعلان يورجن كلوب المفاجئ بأن هذا سيكون موسمه الأخير كمدرب للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه سيحفزهم بشكل أكبر حتى نهاية الموسم.
وتولى كلوب المسؤولية في آنفيلد في 2015 وقاد ليفربول للفوز بلقب الدوري موسم 2019-2020 لأول مرة منذ 30 عامًا.
وقال فان دايك لموقع ليفربول على الإنترنت: "من الصعب تقبل هذا الأمر، لأن المدرب يعني الكثير بالنسبة لنا، بالنسبة لي وللنادي وللدوري الإنجليزي بأكمله على ما أعتقد.
"لكنه اتخذ القرار من أجله ومن أجل عائلته. كان من المتوقع دائمًا أن يكون قرارًا صعبًا وكان هذا هو الحال بالفعل".
وقال كلوب إن الأمور ستسير كالمعتاد في النادي، إذ ينافس ليفربول على 4 جبهات، فهو يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، وتأهل إلى نهائي كأس الرابطة، ولا يزال يشارك في الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وأضاف فان ديك: "لا يزال لدينا الكثير من الأهداف التي يتعين علينا تحقيقها هذا العام، ولماذا لا ننهي الموسم على أعلى مستوى ونحتفل بالمدرب أيضًا.
"بالطبع هذا أمر هائل، إنه خبر هام في عالم كرة القدم، قد يمنحنا دفعة إضافية للقيام بشيء إضافي أو ربما الاستمتاع بالأمر أكثر مع المدرب، وجعل الجزء الأخير من الموسم والفترة الأخيرة له في النادي هي أفضل فترة قضاها هنا، لنجعل باقي الموسم مميزًا، لكي يحصل كلوب على وداعية يستحقها".
ويستضيف ليفربول نظيره نوريتش سيتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي غدا الأحد قبل أن يستقبل تشيلسي يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي.