خطة لاعبي ليفربول لمنح كلوب "الوداع الذي يستحقه"

قال فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، إن اللاعبين واجهوا صعوبة في تقبل إعلان يورجن كلوب المفاجئ بأن هذا سيكون موسمه الأخير كمدرب للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه سيحفزهم بشكل أكبر حتى نهاية الموسم.

وتولى كلوب المسؤولية في آنفيلد في 2015 وقاد ليفربول للفوز بلقب الدوري موسم 2019-2020 لأول مرة منذ 30 عامًا.

وقال فان دايك لموقع ليفربول على الإنترنت: "من الصعب تقبل هذا الأمر، لأن المدرب يعني الكثير بالنسبة لنا، بالنسبة لي وللنادي وللدوري الإنجليزي بأكمله على ما أعتقد.

"لكنه اتخذ القرار من أجله ومن أجل عائلته. كان من المتوقع دائمًا أن يكون قرارًا صعبًا وكان هذا هو الحال بالفعل".