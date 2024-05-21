الزمالك يعلن رسميا إصابة أحمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي

وحسم الزمالك لقب الكونفدرالية، للمرة الثانية في تاريخه، مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بعدما خسر 2-1 في ذهاب نهائي الكونفدرالية في المغرب، الأسبوع الماضي.

وقال الزمالك عبر حسابه على منصة "إكس": "تمنياتنا بالشفاء العاجل للاعبنا أحمد حمدي بعد إصابته (بقطع) بالرباط الصليبي".

وانضم حمدي (26 عاما)، الذي لعب دورا بارزا في فوز فريقه بالكونفدرالية، للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع مونتريال الكندي.