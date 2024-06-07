حزن مصطفى شوبير في مباراة مصر وبوركينا فاسو (فيديو)

وأعلن حسام حسن التشكيل والذي لم يتضمن اسم مصطفى شوبير، حيث جلس الحارس الشاب احتياطيًا لزميله محمد الشناوي.

وخلال تدريبات الإحماء، ظهر شوبير بوجه حزين حيث كان يمني النفس بالمشاركة أساسيًا، بعد تألقه في الآونة الأخيرة وقيادة الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، في غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة.

وبدا الحزن واضحًا على الحارس الشاب، والذي أدى تدريبات الإحماء، وهو بوجه متجهم.

وكان منتخب الفراعنة فاز (2 ـ 1) على بوركينا فاسو في استاد القاهرة لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، بفضل ثنائية لمهاجمه محمود حسن (تريزيجيه) في الدقيقتين الرابعة والثامنة من الشوط الأول.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الأولى بينما توقف رصيد بوركينا فاسو عند أربع نقاط في المركز الثالث.