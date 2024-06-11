السعودية ضد الأردن.. مواجهة حسم الصدارة في تصفيات المونديال
يخوض المنتخب السعودي مواجهة عربية خالصة مساء اليوم الثلاثاء أمام ضيفه الأردني على ملعب (الأول بارك) بالعاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وضمن المنتخبان بشكل رسمي قبل هذه المواجهة التأهل إلى منافسات كأس آسيا 2027، ولكن يبقى صدام (الأول بارك) بمثابة اختبار حسم الصدارة بين المنتخبين.
حسم الصدارة
يعتلي المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، وفاز الأخضر خلال 4 مواجهات من بينها لقاء الأردن في الدور الأول للمجموعة بينما تعادل مرة واحدة ولم يعرف طعم الهزيمة.
ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط بواقع 3 انتصارات وتعادل وهزيمة.
ويبقى الفوز كفيلًا للأردن بحسم الصدارة في ظل التساوي وقتها مع السعودية في رصيد النقاط (13 نقطة) وسيكون المعيار للأفضلية بين المنتخبين فارق الأهداف.
ويتفوق النشامى بفارق الأهداف قبل لقاء الليلة برصيد 11 هدفًا مقابل 10 للأخضر.
ولكن يبقى التعادل أو الفوز مفتاح تعزيز القمة للمنتخب السعودي قبل استكمال رحلة تصفيات مونديال 2026.
رسالة مانشيني
يتطلع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي لمواصلة النتائج الطيبة وتوجيه رسالة قوية بأن الأخضر سيتغير للأفضل تحت قيادته.
وتجنب المنتخب السعودي الخسارة خلال 9 مواجهات تحت قيادة مانشيني، ولم يعرف طعم الهزيمة منذ ودية مالي يوم 17 أكتوبر الماضي.
وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن لاعبي المنتخب السعودي في أتم الجاهزية لخوض مباراة الأردن وتعزيز الصدارة، موضحًا أن الهدف الرئيس للأخضر يتمثل في التأهل إلى مونديال 2026.
وخرج اللاعب حسان التمبكتي من معسكر المنتخب السعودي للإصابة بجانب الشكوك حول اكتمال جاهزية لاعب الوسط مختار علي بعد تعرضه لآلام في المعدة.
وعلى الأرجح، يبدأ المنتخب السعودي مباراة الأردن بتشكيلة تضم حارس المرمى محمد العويس وأمامه خط الدفاع بقيادة علي لاجامي وعلي البليهي وسعود عبد الحميد.
ويقود خط الوسط مصعب الجوير، ومحمد كنو، وسلطان الغنام، ومتعب الحربي، مع مثلث الهجوم سالم الدوسري، وعبد الرحمن غريب، وفراس البريكان.
أوراق عموتة
يسعى المنتخب الأردني لرد الدين للأخضر، وتعويض خسارته في الدور الأول بمنافسات المجموعة، بجانب محاولة حسم الصدارة.
وأبرز المدرب المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن، سلاحًا مهمًا قبل لقاء السعودية، مؤكدًا أنه سيعتمد على الضغط وسرعة التحول بين الدفاع والهجوم.
وأشار إلى ثقته في قدرات النشامى بعدما أصبح منتخبًا منافسًا على الألقاب القارية ويحلم بالتأهل للمونديال.
ويعتمد منتخب الأردن على الأرجح على تشكيلة تضم حارس المرمى يزيد أبو ليلى، وأمامه الرباعي سالم العجالين، ويزن العرب، وعبد الله نصيب، ومحمود مرضي للدفاع.
ويقود خط الوسط إحسان حداد، ونزار الرشدان، ونور الروابدة، مع ثلاثي الهجوم علي علوان، ويزن النعيمات، وموسى التعمري.