السعودية ضد الأردن.. مواجهة حسم الصدارة في تصفيات المونديال

يخوض المنتخب السعودي مواجهة عربية خالصة مساء اليوم الثلاثاء أمام ضيفه الأردني على ملعب (الأول بارك) بالعاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وضمن المنتخبان بشكل رسمي قبل هذه المواجهة التأهل إلى منافسات كأس آسيا 2027، ولكن يبقى صدام (الأول بارك) بمثابة اختبار حسم الصدارة بين المنتخبين.