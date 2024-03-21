إلياس سعد يدعم تشكيلة تونس قبل مواجهة كرواتيا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن الجناح إلياس سعد سينضم إلى معسكر المنتخب في القاهرة، استعدادا للبطولة الرباعية الودية.

وكان الاتحاد أعلن قبل يومين غياب اللاعب عن البطولة، التي تشارك فيها مصر ونيوزيلندا وكرواتيا، ليخضع لتدخل جراحي في الفم.

وقال الاتحاد عبر منصة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء "من المنتظر أن يلتحق اللاعب إلياس سعد، هذه الليلة، بمقرّ إقامة المنتخب الوطني في القاهرة، وذلك بعد أن أكمل علاجه في ألمانيا والعدول عن إجراء تدخل جراحي على مستوى الفم.

"ومن المتوقع أن يُباشر التحضيرات مع المنتخب الوطني انطلاقاً من يوم غد".

ويواجه المنتخب التونسي نظيره الكرواتي يوم 22 مارس آذار في قبل نهائي البطولة، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 25 من الشهر نفسه قبل يوم واحد من المباراة النهائية.

ويقود منتخب تونس في البطولة الودية منتصر الوحيشي وأنيس البوسعايدي بعد إقالة المدرب السابق جلال القادري.