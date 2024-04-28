بسبب الكرة الذهبية.. ميسي يعارض انضمام نجم كبير لإنتر ميامي
عارض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، انضمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة الحالي إلى النادي، على الرغم من مساعي مالك الفريق ديفيد بيكهام لإتمام الصفقة بداية من الموسم المقبل، وذلك وفق ما أوردته صحيفة "أل ناشيونال" الإسبانية.
كشفت الصحيفة أن ليونيل ميسي سيعمل بفضل تأثيره الكبير داخل إنتر ميامي على إيقاف المفاوضات التي يقودها مالكو إنتر ميامي لعقد صفقة ضخمة سينتقل بموجبها ليفاندوفسكي إلى الفريق الأمريكي؛ وذلك بسبب التوتر القديم الجديد بين النجمين الأرجنتيني والبولندي والذي يعود إلى سنة 2021 عندما تنافسا حتى اللحظات الحاسمة من أجل إحراز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لذلك العام.
وتعود أسباب الخلاف بين ميسي وليفاندوفسكي إلى عام 2021 حينما فاز النجم الأرجنتيني بالكرة الذهبية، الأمر الذي أغضب ليفاندوفسكي، مؤكدًا أحقيته بالجائزة بعد فوزه بسداسية تاريخية مع بايرن ميونخ آنذاك.
وتجدد الخلاف في مونديال قطر 2022، عندما رفض ليونيل ميسي مصافحة ليفاندوفسكي، وتجاهله رغم أنهما وقفا جنبا لجنب كقائدي فريقين قبل انطلاق المباراة التي جمعت في الدور الأول من المونديال الأرجنتين وبولندا.
وحول تلك الواقعة، صرح ميسي، بطل مونديال 2022 لاحقا: "لقد تجاهلته (ليفاندوفسكي) خلال مباراة الأرجنتين وبولندا، وكنت غاضبًا من تصريحاته، لم يكن عليه أن يقول ما قاله، وتعمدت مراوغته كثيرًا في تلك المباراة".
وفضلا عن خلافهما السابق، يخشى ميسي أن يؤثر وصول ليفاندوفسكي على فرص صديقه المقرب لويس سواريز باللعب أساسيًا، وهو الأمر الذي دفعه لرفض الصفقة بصورة قاطعة.