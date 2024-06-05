سيرجيو بيريز يمدد عقده لعامين مع رد بول حتى 2026
أعلن رد بول بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الثلاثاء أن السائق المكسيكي سيرجيو بيريز سيستمر مع الفريق حتى 2026 بعد تمديد عقده لمدة عامين.
واحتل بيريز (34 عاما) المركز الثاني في الترتيب العام خلف زميله ماكس فرستابن بطل العالم ثلاث مرات الموسم الماضي لكن السائق المكسيكي يحتل حاليا المركز الخامس بعد ثمانية سباقات.
وأدى الإعلان قبل سباق جائزة كندا الكبرى في مونتريال إلى إسكات التكهنات حول من سيقود للفريق مع فرستابن العام المقبل.
كما أنهى آمال الأسترالي دانييل ريكاردو في العودة إلى الفريق الأساسي بعد عودته مع الفريق الشقيق آر.بي وأغلق بابا آخر أمام كارلوس ساينز سائق فيراري الذي يبحث عن مقعد لعام 2025.
وقال بيريز، الذي انضم إلى الفريق في نهاية 2020، إن الدفاع عن ألوان رد بول كان: "تحديا لا مثيل له" داخل وخارج الحلبات".
وأضاف "السعادة لا تسعني حقا بربط مستقبلي بهذا الفريق العظيم.. يسعدني البقاء هنا لمواصلة رحلتنا سويا والمساهمة في التاريخ الرائع لهذا الفريق لمدة عامين آخرين. أن أكون جزءا من الفريق يعد تحديا هائلا، وهو أمر أعشقه".
وتابع: "أمامنا تحديات كبيرة هذا العام ولدي ثقة كاملة في الفريق بأكمله. ينتظرنا مستقبل مشرق هنا وأنا متحمس لأن أكون جزءا منه".
وستتغير قواعد المحركات في فورمولا 1 عام 2026 إذ يعكف رد بول على بدء شراكة جديدة مع فورد.
واستمتع رد بول بالموسم الأكثر هيمنة في تاريخ الرياضة العام الماضي إذ حصد 21 سباقا من أصل 22 بينما انتصر فرستابن في 19 سباقا.
وفاز فرستابن حتى الآن بخمسة سباقات هذا العام لكن رد بول دخل في مشاكل مع تبرئة رئيس الفريق كريستيان هورنر من مزاعم سوء التصرف تجاه موظفة وهو ما نفاه.
كما واجه هورنر معارضة من يوس والد فرستابن، الذي قال في مارس آذار الماضي إن رد بول "سينفجر" إذا استمر الرئيس في منصبه بينما ظهرت انقسامات بين مسؤولي الفريق.
كما أعلن أدريان نيوي المدير التقني للفريق وأحد أنجح مصممي السيارات في فورمولا 1 على مر العصور الشهر الماضي أنه سيغادر العام المقبل.