سيرجيو بيريز يمدد عقده لعامين مع رد بول حتى 2026

واحتل بيريز (34 عاما) المركز الثاني في الترتيب العام خلف زميله ماكس فرستابن بطل العالم ثلاث مرات الموسم الماضي لكن السائق المكسيكي يحتل حاليا المركز الخامس بعد ثمانية سباقات.

وأدى الإعلان قبل سباق جائزة كندا الكبرى في مونتريال إلى إسكات التكهنات حول من سيقود للفريق مع فرستابن العام المقبل.

كما أنهى آمال الأسترالي دانييل ريكاردو في العودة إلى الفريق الأساسي بعد عودته مع الفريق الشقيق آر.بي وأغلق بابا آخر أمام كارلوس ساينز سائق فيراري الذي يبحث عن مقعد لعام 2025.

وقال بيريز، الذي انضم إلى الفريق في نهاية 2020، إن الدفاع عن ألوان رد بول كان: "تحديا لا مثيل له" داخل وخارج الحلبات".

وأضاف "السعادة لا تسعني حقا بربط مستقبلي بهذا الفريق العظيم.. يسعدني البقاء هنا لمواصلة رحلتنا سويا والمساهمة في التاريخ الرائع لهذا الفريق لمدة عامين آخرين. أن أكون جزءا من الفريق يعد تحديا هائلا، وهو أمر أعشقه".

وتابع: "أمامنا تحديات كبيرة هذا العام ولدي ثقة كاملة في الفريق بأكمله. ينتظرنا مستقبل مشرق هنا وأنا متحمس لأن أكون جزءا منه".