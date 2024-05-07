تطور مفاجئ في صراع الكرة الذهبية
كشفت تقارير صحفية عن وجود تطور مفاجئ في صراع الكرة الذهبية لعام 2024، بعدما كان مرشحًا للمنافسة على اقتناصها الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، وكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
وذكرت تقارير سابقة أن هوية الفائز بالكرة الذهبية ستتحدد، بحلول الأول من يونيو المقبل، موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.
بينما ذكرت تقارير أخرى، أن مجلة "فرانس فوتبول" قد تؤجل قرارها بشأن الفائز بجائزة هذا العام لحين انتهاء بطولة أمم أوروبا في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو و14 يوليو المقبل.
وقالت صحيفة "آس" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن "البرازلي فينيسيوس جونيور يُعدّ من المرشحين الرئيسين للفوز بالجائزة، بعد أدائه المميز خلال السنوات الأخيرة".
وأضافت: "إذا فاز ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا، سيزداد احتمال فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية، حيث سيتنافس مع لاعبين آخرين مثل زميله بيلينغهام إرلينغ هالاند، وكيفين دي بروين، وكيليان مبابي على الجائزة".
وتعادل ريال مدريد مع بايرن ميونخ بهدفين لمثليهما على ملعب "الأليانز آرينا" في ذهاب نصف نهائي البطولة.
ويستعد ريال مدريد لخوض مباراة الإياب، مساء الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" حيث يواجه الفائز نظيره المتأهل من لقاء باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في النهائي.
وشدت الصحيفة: "قد يصبح فينيسيوس نجم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، مما يعزز حظوظه في الفوز بالجائزة".
ويعتبر فينيسيوس أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا، خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث سجل 31 هدفًا، وقدم 15 تمريرة حاسمة.
وعلى الرغم من غيابه عن 13 مباراة بسبب الإصابات في بداية الموسم، استعاد النجم البراويلي أفضل مستوياته، حيث سجل 21 هدفًا، وقدم 11 تمريرة حاسمة.
كما يُظهر تحليل دقيق لإحصائيات فينيسيوس أنه يسجل أو يصنع هدفًا كل 90 دقيقة تقريبًا، وهو ما يجعله أفضل موسم له حتى الآن.