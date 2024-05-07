كشفت تقارير صحفية عن وجود تطور مفاجئ في صراع الكرة الذهبية لعام 2024، بعدما كان مرشحًا للمنافسة على اقتناصها الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، وكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وذكرت تقارير سابقة أن هوية الفائز بالكرة الذهبية ستتحدد، بحلول الأول من يونيو المقبل، موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

بينما ذكرت تقارير أخرى، أن مجلة "فرانس فوتبول" قد تؤجل قرارها بشأن الفائز بجائزة هذا العام لحين انتهاء بطولة أمم أوروبا في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو و14 يوليو المقبل.

وقالت صحيفة "آس" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن "البرازلي فينيسيوس جونيور يُعدّ من المرشحين الرئيسين للفوز بالجائزة، بعد أدائه المميز خلال السنوات الأخيرة".