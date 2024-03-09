إمام عاشور يحتفل بالفوز على الزمالك "كونفرانس" مع زوجته (فيديو)
احتفل إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مع زوجته "على الهاتف"، بعد قيادته فريقه للفوز على الزمالك والتتويج بلقب كأس مصر.
وسجل الأهلي هدفين متأخرين، ليفوز 2-صفر على غريمه التقليدي الزمالك، ويتوج الفريق الأحمر بلقب كأس مصر لكرة القدم، التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة.
وسجل إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، الهدف الأول للبطل التاريخي للكأس في الدقيقة 84 بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من محمد مجدي (أفشة)، الذي ضاعف النتيجة بتسديدة أرضية زاحفة من عند حافة منطقة الجزاء، بعد تمريرة من عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
والتقطت كاميرا المباراة إمام عاشور وهو يتحدث بالفيديو من خلال هاتف محمول مع زوجته، ويحتفلان معًا.
وفي الشوط الثاني، تمكن الأهلي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 84 عن طريق إمام عاشور، ثم أضاف محمد مجدي قفشة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وتوج فريق الأهلي بلقب بطولة كأس مصر لموسم 2022 - 2023 للمرة الـ39 في تاريخه.