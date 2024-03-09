إمام عاشور يحتفل بالفوز على الزمالك "كونفرانس" مع زوجته (فيديو)

وسجل الأهلي هدفين متأخرين، ليفوز 2-صفر على غريمه التقليدي الزمالك، ويتوج الفريق الأحمر بلقب كأس مصر لكرة القدم، التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة.

وسجل إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، الهدف الأول للبطل التاريخي للكأس في الدقيقة 84 بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من محمد مجدي (أفشة)، الذي ضاعف النتيجة بتسديدة أرضية زاحفة من عند حافة منطقة الجزاء، بعد تمريرة من عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

والتقطت كاميرا المباراة إمام عاشور وهو يتحدث بالفيديو من خلال هاتف محمول مع زوجته، ويحتفلان معًا.